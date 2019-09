ĐOKOVIĆ ZBOG OZLJEDE PREDAO MEČ WAWRINKI: Bolovi su jednostavno bili prejaki; ‘Stvarno mi je žao Novaka’

‘Ovo nikada nije način na koji želite završiti meč’

Novak Đoković, prvi igrač svijeta i branitelj naslova na posljednjem ovogodišnjem teniskom “grand slam” turniru US Openu, zbog ozljede lijevog ramena predao je meč 4. kola Stanislasu Wawrinki, pri vodstvu Švicarca 2-0 u setovima.

Wawrinka je vodio 6-4, 7-5 i 2-1 u trećem setu kada je Đoković odlučio da ne može nastaviti meč. Nakon gubitka drugog seta, Đoković je odmah pozvao liječničku pomoć i sjeo uz teren bez majice, a trener mu je masirao rame.

Srpski tenisač se vratio na teren, no ubrzo zbog bolova ipak predao meč.

“Ovo nikada nije način na koji želite završiti meč. Stvarno mi je žao Novaka, on je nevjerojatan prijatelj”, izjavio je Wawrinka.

Problem s ramenom kod Đokovića rasplamsao se početkom ovog tjedna što se posebice vidjelo u meču drugog kola u srijedu, no do petka se činilo da se 32-godišnjak oporavio, kada je pobijedio u čista tri seta i stigao do posljednjih 16.

“Ne želim razgovarati o svojim ozljedama. Rekao sam to u prošlosti i držim se toga”, izjavio je Đoković novinarima.

Sljedeći će protivnik Wawrinke biti peti nositelj, Rus Daniil Medvedev, koji je ranije u nedjelju pobijedio njemačkog kvalifikanta Dominika Koepfera.