ĐOKOVIĆ U SREDIŠTU NOVOG SKANDALA: Najbolji tenisač svijeta na udaru zbog 10 dolara. Američki novinar otkrio što se dogodilo

Srpski tenisač Novak Đoković pobjednik je ATP tunrira iz Masters serije u Rimu nakon što je u ponedjeljak u finalu sa 7-5, 6-3 pobijedio Argentinca Diega Schwartzmana. Prvom tenisaču svijeta bila su potrebna gotovo dva sata za pobjedu nad 15. na ATP ljestvici i za peti naslov u Rimu.

Đoković je tako stigao do rekordnog 36. trijumfa na nekom turniru iz serije Masters 1000, prešavši Španjolca Rafaela Nadala koji ih je osvojio 35, i to manje od mjesec dana nakon što je slavio na turniru Cincinnati.

Međutim, samo dan nakon što je Đoković uzeo naslov izbio je skandal i to oko premija koje su tenisači dobili na turniru u Rimu. Naime, problem je u visini nagrade u muškoj i ženskoj konkurenciji. Poznato je kako je Đoković za naslov dobio 241.350 dolara, a skandal je nastao jer je Simona Halep u ženskoj konkurenciji dobila 10 dolara manje.

Problem s nejednakošću istaknuo je novinar New York Timesa, Ben Rothenberg. “Urnebesno je što su u Rimu, na turniru koji dugo nije isplaćivao jednaku svotu novca muškarcima i ženama, došli tako blizu davanja iste svote novca finalisima i finalistkinjama. Međutim, na kraju su se ipak predomislili i ženama dali 10 dolara manju nagradu kako bi zadržali muškarce na vrhu”, napisao je na Twitteru.

Utterly hilarious that Rome, long an unequal prize money event, came SO CLOSE to giving equal prize money to both the finalists and champions today, but then decided to reduce the women’s prize money by *10 EUROS* to keep the men on top, however slightly. (h/t @Bob__Kim ) pic.twitter.com/3TZ19qW84h

Da, ukupni jaz u plaćanju je veći problem, ali sitničavost i nejednakost na najvećem nivou ima puno više simbolike. To nisu sile marketinga ili tako nešto, već samo krhka muškost i mizoginija”, napisao je Rothenberg.

The Rome women’s champ made 99.995 cents on the dollar of the men’s champ.

Yes, the overall pay gap is a bigger deal, but the pettiness of the inequality on the top line is far more symbolic. That’s not “market forces” etc at all, that’s just fragile masculinity and misogyny.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 21, 2020