ĐOKOVIĆ SMATRA DA S GORANOM IVANIŠEVIĆEM MOŽE POSTATI NAJBOLJI SVIH VREMENA: ‘On je pozitivno lud, kao i svi mi Balkanci’

Usporedio je Ivaniševića i Borisa Beckera s kojim je surađivao tri godine. S Goranom se, kako kaže, bolje slaže

Srpska Davis Cup reprezetnacija ove će godine biti neugodan protivnik svakome. Razlog tomu je povratak Novaka Đokovića u njihove redove nakon dugog izostnaka. Novak je izostao dvije i pol godine iz srpske reprezentacije i smatra da tenisačima kao individualnim sportašima zapravo i nedostaje timska igra. Imao je samo lijepe riječi za novi format Davis Cupa.

Đoković je progovorio o svom odnosu s Goranom Ivaniševićem koji mu je postao trener upravo uoči prošlog Wimbledona na kojem je trujumfirao.

“Prije svega, angažirao sam ga jer dolazimo iz istog govornog područja, iz praktički iste tradicije. naš mentalitet je vrlo sličan. On me jako dobro razumije. Poznajem ga još od svoje 13. godine. naš prvi famozni susret bio je kad je on došao spremati se za Wimbledon kod Nikija Pilića u akademiji u Njemačkoj. To mu je bio posljednji Wimbledon koji je trijumfalno završio. Ja sebe smatram dijelom tog uspjeha jer sam mu donio neke čokoladice između treninga. Dosta sam se ugladavao na njega jer je on za našu regiju bio najveći tenisač svih vremena i htio sam biti kao on.Poklopile su se kockice. Došao je na Wimbledon i nakon sedam dana sam ga osvojio, tako da je taj početak bio idealan. Prije svega smatram da smo nas dvojica prijatelji pa onda suradnici. On je izuzetan čovjek – iskren i otvoren te sjajan tenisač. Zna kako je to natjecati se na najvišoj razini”, rekao je Đoković u intervjuu za HRT.

BORNA ĆORIĆ ODIGRAO JE SJAJAN MEČ USPRKOS VIROZI, NO NIJE SE HTIO IZVLAČITI: ‘Nadam se da ću biti spreman za srijedu’

Usporedio ga s Beckerom

Novak je istaknuo važnost Ivaniševićevog iskustva.

“Ima puno mjesta za napredak. Postoje dani kad se jednostavno probudite na krivu nogu. Zato je ta trenerska uloga vrlo bitna. On razumije kako ja neke stvari prolazim psihički i emotivno. On se onda može na jedan način može sporazumiti sa mnom i pomoći mi da prebrodim neke izazove. Zasad je suradnja izvrsna i nadam se da će se nastaviti”, rekao je srpski tenisač.

Usporedio je Ivaniševića i Borisa Beckera s kojim je surađivao tri godine. S Goranom se, kako kaže, bolje slaže.

“On je pozitivno lud kao i mi svi Balkanci. S njim se nekako i bolje razumijem. Slažemo se. Volim Borisa i on je moj prijatelj. Svatko od njih dvojice je na svoj način poseban. Teško ih je usporediti”, priznao je Novak.

A može li uz Ivaniševića postati najbolji svih vremena?

“Mogu uz njega i uz Božju pomoć biti najbolji svih vremena”, zaključio je Đoković.