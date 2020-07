ĐOKOVIĆ SE VRAĆA I ZAIGRAT ĆE NA JOŠ JEDNOM TURNIRU U SUSJEDNOJ NAM ZEMLJI? ‘Nole ima veliku želju, bit će to spektakl’

U zadnjih nekoliko godina najbolji bosanskoercegovački tenisač živi i trenira u Beogradu gdje, kada god se ukaže prigoda, trenira i s Novakom Đokovićem

Najbolji bosanskohercegovački tenisač Damir Džumhur izjavio je za sarajevski dnevni list “Dnevni avaz” kako je uvjeren da će do konca godine odigrati ekshibicijski meč u rodnom Sarajevu s najboljim igračem svijeta Novakom Đokovićem.

Njih dvojica su trebali igrati u Sarajevu 5. srpnja, ali unatoč silnoj Đokovićevoj želji sprektakl je otkazan zbog pojave koronavirusa na Adria Touru kada se uz Đokovića i njegovu suprugu Jelenu zarazilo još nekoliko poznatih igrača i trenera.

Živi i trenira u Beogradu

“Ukoliko dođe do otkazivanja US Opena i cijele američke turneje, taj meč bismo možda mogli odigrati i ove godine. Ja želim nastupati i igrati i nadam se da ćemo prigodu koja bi se eventulano ukazala zbog otkazivanja serije turnira iskoristiti za jedan takav ekshibicijski turnir. Godinama planiramo Đokovićev dolazak u Sarajevo, Nole ima veliku želju i siguran sam da bi to bio spektakularni događaj”, poručio je Džumhur i dodao kako bi za njega osobno bila ogromna stvar da u rodnome gradu ugosti najboljega tenisača svijeta i jednoga od najboljih sportaša na planeti.

Potvrdio je kako je već predložio Đokoviću da se taj meč odigra na terenima centra Koševo za koje je posebno emotivno vezan, jer je tu zapravo i započeo tenisku karijeru.

U zadnjih nekoliko godina najbolji bosanskoercegovački tenisač živi i trenira u Beogradu gdje, kada god se ukaže prigoda, trenira i s Novakom Đokovićem.