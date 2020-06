A zaigrali su tenisači i košarku u Višnjiku. Zvijezde Adria Toura igrali zajedno s košarkašima KK Zadra priredile su pravi show za gledatelje

Zadar je teniski centar svijeta. Dolaskom Novaka Đokovića, Gorana Ivaniševića, Borne Ćorića, Marina Čilića, Alexa Zvereva i ostalih zvijezda Adria Toura privukao je dalmatinski grad veliku pozornost.

Glavna zvijezda, ujedno i organizator Novak Đoković uspio je dovesti pravi spektakl u Hrvatsku uz pomoć svog trenera Gorana Ivaniševića i Hrvatskog teniskog saveza, a za RTL je progovorio o našim tenisačima, Zadru i svojim planovima za ovu sezonu.

“Teren je odličan, jako sam zadovoljan jer imam priliku prvi put doći u Zadar koji je poznat kao grad košarke i sportova“, rekao je Đoković

“Ima tu raznih faktora. Presudno je to što ja njega izuzetno cijenim prije svega kao osobu i kao velikog teniskog prvaka. Mi se poznajemo dugi niz godina. Kad sam imao 12 godina bio sam na akademiji Nikole Pilića i tad je on radio i s Goranom, pripremao se za taj famozni Wimbledon i bio je ljubazan da udari sa mnom nekoliko loptica. Bio nam je svima veliki idol. Imamo odnos koji traje već dugi niz godina. Ja sam završio svoju suradnju s Borisom Beckerom i tražio sam trenera uz Marijana Vajdu. Goran je bio prva opcija i dobro smo kliknuli. Osvojili smo zajedno već nekoliko Grand Slamova i rekao bih da je naša suradnja dobra“, rekao je Đoković.

Vrijeme radi za Bornu

Prokomentirao je i domaćine Marina Čilića i Bornu Ćorića.

“Marin je osvoji Grand Slam, a osvojili su i Davis Cup. Njih dvojica su izuzetni momci. Borna ima velik potencijal i za njega radi vrijeme više nego za Marina. Ali Marin ima iskustvo. Tako da vrlo dobro zna kako se ponašati tijekom cijele godine i kako pristupiti teniskom Touru“, rekao je Đoković pa govorio o svojim planovima za nastavak teniske sezone.

“Ja nisam još odlučio hoću li igrati američku turneju. Pozitivno je to što će se nastaviti tenis u kolovozu za sve nas tenisače jer radimo naporno kako bismo se vratili na teren. Ja sam bio malo skeptičan da će se vratiti sezona u Americi s obzirom na situaciju, pogotovo u New Yorku koji je bio epicentar zaraze u posljednjih mjesec dana. Ne znam hoću li igrati, moram vidjeti kako će se razviti situacija. Ima tu poprilično još rigoroznih mjera za nas koji bismo trebali letjeti tamo, biti u karanteni i spavati na aerodromu. Nadam se da će se to promijeniti tako da budemo što bliže normali i da se normalno natječemo“, rekao je Đoković.

Tenisači-košarkaši

Tenisači-košarkaši

A zaigrali su tenisači i košarku u Višnjiku. Zvijezde Adria Toura igrali zajedno s košarkašima KK Zadra priredile su pravi show za gledatelje. Nakon te je utakmice Novak komentirao koliko su mu važni dobri hrvatsko-srpski odnosi.

“Veoma je bitno da su odnosi dobri. Mi sportaši osjećamo tu odgovornost. Život ide dalje i moramo se truditi da gajimo te prijateljske odnose, to je najmanje što možemo napraviti. Kroz sport mislim da se to najbolje oslikava“, zaključio je prvi reket svijeta.