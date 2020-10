ĐOKOVIĆ POBIJEDIO BOLOVE I CARRENA BUSTU: U polufinalu ga čeka Tsitsipas

Đoković i Tsitsipas su do sada igrali pet puta, a Đoković ima pobjedu više

Srpski tenisač Novak Đoković i Grk Stefanos Tsitsipas izborili su plasman u polufufinale Roland Garrosa.

Prvi nositelj je u četvrtfinalu pobijedio Španjolca Pabla Carrena Bustu sa 4-6, 6-2, 6-3, 6-4, dok je Tsitsipas pobijedio Rusa Andreja Rubleva sa 7-5, 6-2, 6-3.

Roland Garros možete pratiti na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog paketa

Đoković je u svom 16. nastupu na Roland Garrosu izborio deseto polufinale, dok je Tsitsipas u svom četvrtom pokušaju u Parizu prvi put stigao do polufinala, a do sada je najdalje stigao do četvrtog kola lani. Inače, tijekom meča morao je stavljati obloge na lakat jer se borio s bolovima.

Prije četvrtfinala na terenu Philippe Chatrier, 13. nositelj Rubblev pobijedio je u oba prethodna susreta protiv Grka, posljednji put prije manje od dva tjedna u finalu u Hamburgu.

Đoković i Tsitsipas su do sada igrali pet puta, a Đoković ima pobjedu više.