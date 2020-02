Novak je govorio i o najtežim trenucima karijere te savjetima koje je dobio od Kobeja Bryanta

Najbolji tenjisač svijeta Novak Đoković prvi je put od svog trijumfa na Australian Openu stigao u Beograd. Nole je, naravno, dočekan s oduševljenjem u glavnom gradu Srbije, a, osim na novinarska pitanja, odgovarao je i na pitanja kolega sportaša.

Na konferenciji za medije progovorio je o lošem glasu koji ga prati te činjenici da u mečevima protiv Nadala i Federera publika uvijk navija protiv njega.

“Pričao sam poslije finala Wimbledona s Federerom kako se trudim čuti „Nole, Nole“, istrenirao sam se da to čujem. Ne uspijeva mi to uvijek jer jako je velika energija na tribinama, pogotovo sa Federerom i Nadalom. Dosta se piše o tome da mene ljudi ne vole. Van terena nemam takav dojam, ne volim da pričam o tome, ali osobni dojam mi je da uživam simpatije i dosta podrške. Postoje mjesta gdje imam više, a negdje manje podrške. Kada igram sa Federerom i Nadalom, publika je na njihovoj strani, ali to ne znači da sam omražen niti da treba da okrećem cijelu srpsku javnost protiv sveta. Čak i da me stvarno ne vole nigdje, zašto bih dolijevao ulje na tu vatru?”, rekao je Đoković pa nastavio:

“Ne želim time da se bavim i da doprinosim razvoju tih negativnih emocija, mržnje, besa.. Nekad budem izbačen iz takta, sudac, publika ili vjetar, ne znam… Nisam ponosan na to, ali otvoreno priznajem da sam čovjek koji nastavlja da uči i koji griješi. Ako ulažem energiju u te priča da me ne vole, to će rasti, a zašto bih to želio? Naravno da želim da navijaju za mene, ali ne želim da gajim tu vrstu cvijeća“, rekao je Đoković na konferenciji za medije.

Savjeti od Kobeja

Novak je govorio i o najtežim trenucima karijere te savjetima koje je dobio od Kobeja Bryanta.

“Jedan od najtežih trenutaka i prekretnica bio je ozljeda lakta, koja je krenula 2016. i prenijela se na 2017. Onda je i 2018. krenula na specifičan način, morao sam mijenjati servis, što me omelo. To su trenuci u kojima sam doživljavao veliki preobražaj iznutra i gdje sam morao posložiti stvari emotivno, psihički. Bio sam mjesecima pod pritiskom. Razgovarao sam sa raznim sportašima, tada mi je Kobe Bryant puno pomogao. Dijelio je svoje iskustvo, pošto se i on borio s ozljedama. Kronološki je podijelio iskustvo, kako je balansirao privatni i profesionalni život, kako se prilagodio timu i kako je napravio prijelaz na sve ono što je gradio poslije igračke karijere”, rekao je Novak pa nastavio pričati o velikoj tragediji i nasljedstvu koje je Kobe ostavio iza sebe.

Nažalost, velika tragedija se dogodila, ali njegov duh će vječno živjeti. Pogledajte koliko sportaša njega slavi i njega se sjeća. On je najveći u utjecaju koji nadilazi sportske razmjere, motivirao je sportaše da pobjede svoje prepreke. Za mene je najveća pobjeda bila ta 2017. Tada sam se vratio osnovama, razmislio sam uživam li u tome što radim, bitna je bila bistrina uma, koji je put kuda idem”, objasnio je Đoković..