Srpski tenisač Novak Đoković slavio je u tri seta protiv Miloša Raonića 7:6 (7-4), 4:6, 6:1, 6:4 i tako osigurao četvrtfinalni obračun protiv Aleksandera Zvereva na Australian Openu.

Đoković se našao pod povećalom nakon što je u meču prije unatoč ozljedi mišića trbušnog zid uspio pobijediti Amerikanca Taylora Fritza. Neki su ga optužili da je glumio ozljedu, a u intervjuu za Tennis Major Đoković se požalio na nejednak tretman u medijima.

“To vam je kao da otvaram Pandorinu kutiju. Ako počnemo o tome pričati, nećemo do navečer završiti. Pretpostavljam da je milijun razloga. Iskreno, pomirio sam se s tim. Ne mogu reći da me ta nepravda nekad ne dira, ipak sam ja samo čovjek. Htio bih imati dobar odnos s njima (medijima op.a.), ali čini se da to nije uvijek moguće. Dajem sve od sebe da se fokusiram na pozitivne članke“, rekao je iskreno Đoković.

‘Možda smetam tim ljudima’

“Imam moć jedino kontrolirati ono što ja radim, a ne što će drugi pisati o meni, kako će mi suditi i kritizirati me. Igram već 15 godina profesionalno i svi znaju koliko sam napredovao kao igrač i kao osoba. Nikad mi nije bio problem izraziti ono što mislim, iako se ljudima to nekad ne sviđa. Pričao sam o nekim stvarima koje nisu dobro primili članovi nekih establišmenta i monopola koji su povezani s politikom u tenisu, na primjer. Možda ja smetam tim ljudima pa se onda i dogodi da imam takav tretman u medijima“, rekao je prvi tenisač svijeta.

Mediji su kritizirali i ozbiljnost njegove ozljede, ali Srbin je rekao kako mu neće uspjeti slomiti duh.

“Nitko u medijima ne može slomiti moj duh jer je moje duše i svijesti jača od svih vijesti i svake javne kritike. Znam tko sam, gdje sam, gdje sam bio i kamo idem i ponosno sve to ističem. Sposoban sam biti zahvalan i ispričati se kad sam u krivu. Moje greške se nekad teže opraštaju u javnosti nego greške drugih sportaša i igrača“, rekao je Đoković.