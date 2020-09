ĐOKOVIĆ OSTAO U NEVJERICI: Organizatori Roland Garrosa naprasno prekinuli Novakovu pressicu zbog škakljive teme

Đoković je bio upitan kako podnosi stres zbog potencijalne diskvalifikacije s Roland Garrosa

Najbolji tenisač svijeta, Srbin, Novak Đoković, našao se u podosta nezgodnoj situaciji prilikom medijske konferencije na francuskom Grand Slamu. Naime, organizator je naprasno prekinuo Đokovićevu konferenciju nakon što ovaj odgovorio na jedno pitanje vezano uz pandemiju koronavirusa.

“Mislim da je to stres ako na to gledate kao stres. Ja sam odlučio to ne gledati na taj način i u pitanju su stvari na koje ne mogu utjecati. Mogu samo sebe dovesti u situaciju da igram dobro, da budem negativan na testiranju, a ako se dogodi rezultat koji nije negativan to treba prihvatiti. A stvarno je tužno što su neki igrači diskvalificirani iz glavnog dijela turnira, kao i neki kvalifikacija. Ako je neki igrač dva puta bio pozitivan onda bi, naravno, trebao biti izvan turnira, ali ako je u pitanju ‘lažno pozitivan’ rezultat, trebalo bi mu dozvoliti da igra. Sve je to malo zbunjujuće za nas, iako znam da nije lako ni organizatorima da izađu na kraj s tolikim brojem testiranja”, rekao je Đoković.

Nakon toga je moderator i predstavnik organizatora odlučio prekinuti konferenciju i počeo se, na opće čuđenje Đokovića, zahvaljivati novinarima na pitanjima. Jedan novinar nije čuo da je pressica prekinuta pa je postavio još jedno pitanje, odnosno konstatirao je da bi baš Đoković trebao osvojiti ovaj Grand Slam.

“Znate, u mojoj se zemlji kaže iz vaših usta u Božje uši. Nadam se da će se to što ste rekli moći i ostvariti. Gubio sam tri finala prije osvajanja 2016, što mi je bio jedan od najljepših trenutaka karijere. Vidjet ćemo”, rekao mu je Đoković i zatim se pomalo začuđen cijelom situacijom zahvalio novinarima uzdignutih ruku te se na koncu ispričao zbog prekida.

