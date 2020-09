Okvir reketa je pukao i žice su izletjele van, a Đoković je morao ići po novi reket jer je ovaj bio potpuno uništen. Zbog toga je dobio i sudačko upozorenje

Prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković i 21-godišnji Norvežanin Casper Ruud prvi su polufinalni par na ATP turniru iz serije Masters 1000 u Rimu.

Mladi Norvežanin, koji je u petak u 3. kolu svladao Marina Čilića, u subotu je u četvrtfinalu svladao četvrtog nositelja i najboljeg talijanskog igrača Mattea Berrettinija sa 4-6, 6-3, 7-6 (5), dok je Đoković puno teže od očekivanog svladao 97. igrača svijeta Nijemca Dominika Koepfera sa 6-3, 4-6, 6-3.

Đoković je i u Rimu pokazivao znakove frustracije. Nakon što je zbog sličnog ponašanja izletio s US Opena, Nole je u drugom setu pri rezultatu 3-3 u gemovima zabio reket u pod svom snagom.

Okvir reketa je pukao i žice su izletjele van, a Đoković je morao ići po novi reket jer je ovaj bio potpuno uništen. Zbog toga je dobio i sudačko upozorenje.

SCHWARTZMAN ZAUSTAVIO VELIKOG NADALA: U prvom setu pregazio branitelja naslova i kralja zemlje; U drugom se vodila žestoka bitka

‘Ne želim to napraviti’

„Ovo nije ni prvi ni slomljeni reket u mojoj karijeri. Napravio sam to prije i napravit ću to ponovo. Ja to ne želim napraviti, ali kad se dogodi, dogodi se“, objasnio je nakon meča Đoković.

„Shvaćam da moj bijes nije najbolje rješenje dok sam na terenu, pogotovo je rme gledaju mnogi mladi tenisači“, zaključio je Novak koji će u polufinalu Rima igrati protiv Caspera Ruuda, tenisača koji je izbacio Marina Čilića s turnira.