ĐOKOVIĆ ODIGRAO JEDAN OD NAJBOLJIH MEČEVA U KARIJERI, A ‘KRIVAC’ JE IVANIŠEVIĆ: ‘Otkud sad to? Pa pitajte Gorana…’

Najbolji tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković, slavio je u drugom kolu Australian Opena protiv Francesa Tiafoea sa 6:3, 6:7, 7:6, 6:3 i bila je to posebna pobjeda za Đokovića jer je odservirao čak 26 aseva.

Bio je to ujedno i Đokovićev rekord jer do sada je uspio doći do brojke 23, a bilo je to na Wimbledonu 2018. godine protiv Rafaela Nadala. Srušio je ujedno i rekord Petea Samprasa s 57 posto nereterniranih aseva.

Nakon meča Novak je otkrio svima kako mu je, odnosno, zbog koga, to uspjelo.

“Otkud toliko aseva? Pa sve je lakše kad imaš Gorana Ivaniševića u svom boksu. Dao mi je nekoliko savjeta i sigurno je pomoglo”, rekao je Đoković kojeg je iznenadila brzina terena.

“Ovo je definitivno najbrža podloga ikada na kojoj sam igrao u Melbourneu. U ovih 15 godina nisam igrao na nečem bržem na ovom turniru”, rekao je Đoković koji u sljedećem kolu ide na Taylora Fritza.