ĐOKOVIĆ ODGOVORIO NA JEDNO OD NAJTEŽIH PITANJA: Je li Luka Modrić najveći sportaš svih vremena s ovih prostora?

Đoković ima vrlo dobar odnos s nekada najboljim igračem svijeta, Lukom Modrićem

Najbolji tenisač svijeta, Srbin, Novak Đoković sletio je u utorak u Zadar gdje će sudjelovati u turniru Adria Tour, čiji je i on sam organizator. Na turniru koji se održava sljedećeg vikenda na Višnjiku, sudjelovat će, uz njega, brojne velike zvijezde poput Marina Čilića, Borne Ćorića, Alexa Zvereva, Dominica Thiema i mnogih drugih.

Srbin je po dolasku odradio veliki intervju za Novu TV u kojem je govorio između ostalog o Adria Touru, kao i o hrvatskim tenisačima Borni Ćoriću i Marinu Čiliću, odnosu s Lukom Modrićem, Rogeru Federeru te stanjem u današnjem tenisu…

Što očekuje od turnira?

U uvodu je otkrio što očekuje od turnira… “Lijepo je biti ovdje u Zadru. Prvi put sam ovdje u Zadru. Bio sam po čitavoj Hrvatskoj, no u Zadru nikada nisam boravio i radujem se da ću upoznati Zadar i narod ovdje i sve učesnike Adria Toura. Jako sam uzbuđen i sretan što imam mogućnost da u sklopu Adria Toura posjetim Zadar i onda još nekoliko lokacija u regiji. Čitava ideja oko Adria Toura se rodila prije mjesec dana tako da su jako kratki rokovi za organizaciju turnira u Beogradu, koja je bila izvrsna. Dugujem veliku zahvalnost mlađem bratu i svim ljudima u organizaciji koji su doprinijeli tako uspješnom događaju. Bilo je mnogo pritiska. Rokovi su kratki, pa i za Zadar. Hrvatski teniski savez, direktor turnira i moj trener Goran Ivanišević daju sve od sebe. Puno je truda, energije i napora uloženo da to bude na vrhunskom nivou, da bude kvalitetno, kako za nas igrače tako i za sve ljude koji će doći i posjetiti ovaj turnir”, rekao je Đoković.

Pogledaj fotogaleriju

ĐOKOVIĆ OTKRIO ZANIMLJIV DETALJ O SURADNJI S GORANOM: Evo kako mu je Ivanišević pomogao drastično unaprijediti igru

‘Ne razmišljam o kraju’

Zatim je govorio o svojim ciljevima, uspjesima i kada planira završiti karijeru…

“Nemam razloga da to krijem. Stvarno je tako. Moja ambicija, želja i cilj je da oborim te rekorde. Za najduži broj 1 na svijetu i po broju osvojenih Grand Slam turnira. To su dva teniska Mount Everesta u smislu uspjeha i dostignuća. Vidjet ćemo. Radim na tome. Nisam više u trećem desetljeću, ušao sam u četvrto, tako da u nekim sportskim mjerilima nisam više mlad i polako ulazim u posljednju trećinu svoje karijere. Ne razmišljam o kraju, ne razmišljam kada bi to moglo biti, ja se dobro osjećam i prije svega volim ovaj sport. Imam puno strasti i jako sam mu posvećen. Imam podršku svojih najmilijih što mi je jako bitno i nekako i dalje imam usklađeno sve i uravnoteženo kako bih se mogao baviti tenisom. Dok god je tako, dok postoji taj plamen i žar u meni da jurim rekorde i bavim se profesionalnim tenisom, ja ću nastaviti to raditi. Na kraju krajeva, tenis predstavlja jednu veliku životnu školu za mene, jer u tom periodu od sat, dva koje provedem na terenu, na površinu isplivaju emocije koje su duboko potisnute i ne može mi ništa izazvati te emocije koliko može teniski teren. Nekako holistički pristupam tome i jako sam zahvalan i sretan što se još uvijek mogu natjecati na najvišem nivou”, veli Đoković.

O odnosu s Modrićem

Đoković ima vrlo dobar odnos s nekada najboljim igračem svijeta, Lukom Modrićem.

“Pa nismo se čuli već neko vrijeme. Čuli smo se početkom godine i pričali o nekim događajima koje bi mogli napraviti zajedno, kako u regiji tako i u svijetu. Naravno Luku podržavam i pratim. On je jedan od najboljih nogometaša na svijetu. Izuzetno dobar momak, obiteljski čovjek. Mađioničar s loptom. Nisam znao da je Zadar rodni grad Luke Modrića, tako da ću ga nazvati da mi da neku preporuku gdje da odem, što da radim, koga da upoznam… Nadam se da ću imati priliku i da jednom s njim boravim u njegovom gradu”, kazao je Đoković.

Smatra li da je Luka Modrić napravio najveću karijeru od sportaša s ovih prostora?

“Sigurno da je jedan od najvećih u povijesti s ovih prostora. Apsolutno. Osvojiti Zlatnu loptu u konkurenciji Messija i Ronalda i ostalih igrača u ovoj eri je nešto tako veliko što ćemo shvatiti tek nakon što završi karijeru. To su rezultati koji su vječni. To što je učinio s hrvatskom reprezentacijom, kako se odnosi prema nacionalnom dresu, zakucana pozicija u Real Madridu, najvećem klubu svijeta. To su stvari koje… Kada gledam njegove i svoje uspjehe, kao direktnog sudionika i još uvijek aktivnog, još ne možemo shvatiti veličinu toga. Stalno se nešto događa, život ide dalje i nekako nemaš vremena osvrnuti sagledati stvari objektivno i vidiš što si napravio. Vjerojatno kada budemo imali vremena ćemo sjest na piće uz obalu i osvrnuti se na sve to. Postigao je fenomenalan uspjeh i želim mu sve najbolje”, veli Đoković.

O fenomenu Rogera Federera

Roger Federer je objavio da će se zbog nove ozljede koljena vratiti na teren tek 2021. godine. Može li takav sportaš i u 40. godini života biti konkurentan?

“Pa ništa me ne bi iznenadilo kada je Federer u pitanju. On je vjerojatno najveći tenisač koji je ikada živio, ikada držao reket. Ljudi često vode debatu tko je najveći svih vremena, uzimajući pritom razne parametre kako bi odlučili tko je najbolji. Teško je uspoređivati generacije. Bjorn Borg je osvojio 11 Grand Slamova, a povukao se u 26. godini života. Da je nastavio igrati još pet, deset godina, gdje bi mu bio kraj? To su sve stvari koje su sada pod znakom pitanja. Što bi bilo da nisu igrali s drvenim reketima? Sport je vrlo drugačiji danas i teško je usporediti generacijski igrače, ali s druge strane opet činjenica je da sve što postiže Federer, Nadal i svi mi je izvanredno. Doprinosi promociji našeg sporta. Roger je bio otpisan na početku svojih 30-ih godina, pa je nakon toga osvojio još tri, četiri Grand Slama. Nastavlja nizati izvanredne rezultate. Lani smo odigrali povijesno finale Wimbledona na kojem je bio na jedan udarac od pobjede, tako da je sve moguće. On igra s takvom lakoćom i prirodnim talentom kakav tenis nikada nije vidio. Vrlo je efikasan u svojoj igri, tako da čak i ako fizički ne može nositi se s mlađim igračima, on opet to kompenzira sa svojom igrom. Ne bi me iznenadilo da ponovno bude u vrhu i iduće godine”, smatra Đoković.

O hrvatskim tenisačima

Na koncu je govorio i o hrvatskim teniskim asevima Čiliću i Ćoriću te mogu li opet upasti u Top 10.

“Marin i Borna imaju potencijal da to ostvare. Da budu u svjetskom vrhu i da se natječu za najveće trofeje. Ne govorim to samo zato što sam ovdje, već igrači gledano obojica imaju snažnu kompletnu igru. Marin je već osvojio Grand Slam i nakon toga igrao nekoliko finala. Osvojio je Davis Cup, on je stvarno teniska legenda. On zna što je potrebno da se ostvari takav rezultat. Ima i on godina, zadesile su ga neke povrede, ali definitivno ima potencijal da opet to sve ostvari. Borna je netko tko ima malo više vremena od svih nas, jer je mlađi. Izuzetno je fizički jak i spreman. Ima kompletnu igru koja može biti izuzetno opasna i efikasna za svakog igrača na svakoj podlozi. Njemu se trebaju posložiti još neke kockice, mentalno i emotivno, i on vrlo lako može biti u teniskom vrhu. Njemu to predviđaju već godinama. Bilježi sjajne rezultate, bio je nadomak Top 10 na svijetu, igrao je finale sa mnom u Šangaju, ostvario je neke dobre rezultate na Grand Slamovima… Vjerujem da se to i kod njega može posložiti vrlo brzo”, zaključio je Đoković.