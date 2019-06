ĐOKOVIĆ NIKAKO NIJE BIO ZADOVOLJAN UVJETIMA NA ROLAND GARROSU: ‘Ne znam jesam li ikad u životu ovo doživio’

Ono što je najviše smetalo Đokovića je činjenica da je na ishod meča puno utjecalo to na kojoj je strani bio igrač, odnosno je li mu sunce išlo u oči

Austrijanac Dominic Thiem plasirao se u finale Roland Garrosa nakon što je u polufinalu svladao prvog tenisača svijeta Srbina Novaka Đokovića sa 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 nakon dvodnevne borbe koja je trajala ukupno četiri sata i 20 minuta. Meč koji je u petak prekinut zbog kiše pri vodstvu Thiema 6-2, 3-6, 3-1, nastavljen je u subotu u podne i bio još jednom prekinut zbog kiše. Nakon meča imao je Đoković puno prigovora na uvjete odigravanja meča.

“Ne znam što da vam kažem. Kakva je taktika u ovakvim uvjetima, pogotovo jučer. To je bilo čisto preživljavanje, ubaciti jednu lopticu više od protivnika i pronaći način za dobiti poen. Ovi uvjeti… Ne znam jesam li ovako nešto doživio ikad u životu. Možda samo jednom, protiv Davida Ferrera u polufinalu US Opena 2012”, rekao je Đoković.

Ovo nikad nisam doživio

Ono što je najviše smetalo Đokovića je činjenica da je na ishod meča puno utjecalo to na kojoj je strani bio igrač, odnosno je li mu sunce išlo u oči.

“Ovi uvjeti su stvarno… Ovako nešto na zemlji nisam doživio nikada. Opet, čestitke Thiemu koji je uspio ostati psihički snažan, tvrd, stabilan kada je bilo potrebno. Posljednji gem imao sam nekoliko prednosti i 30:15, a onda sam izgubio meč. Ubacivao sam sve prve servise, on je nekako vraćao sve s dubokim spinom i rotacijom i izbacivao me potpuno s terena. S te strane s koje je on igrao posljednji gem, barem je tri puta lakše nego s druge. Ako ste primijetili, 90 posto brejkova se dogodilo kad je igrač bio na toj strani. Tako da mu je bilo puno lakše igrati na toj strani”, rekao je Đoković.

Koliko god otvorio dušu, neke je stvari odlučio ipak zadržati za sebe.

“Razočaran sam. Šteta. Sve što sam rekao o uvjetima, rekao sam, dovoljno je, jer će mi sad vjerojatno predbaciti na leđa zašto sam rekao ovo ili ono. To mi se stalno u karijeri događa, tako da je bolje da ovdje završim”, završio je Nole.