Teniski spektakl Adria Tour koji organizira Novak Đoković trebao bi se ovog vikenda održati u Zadru, ali pojavio se veliki problem.

Naime, prvi tenisač svijeta bio je prije nekoliko dana na humanitarnoj košarkaškoj utakmici u kojoj je igrao Nikola Janković za kojeg je jučer utvrđeno da ima koronavirus.

Janković nije pokazivao simptome, nije ni znao da ima koronavirus, ali ta okolnost nije olakotna jer se mogao bez restrikcija kretati i dolaziti u kontakt s drugima. Za Đokovića se ne može utvrditi je li bio u kontaktu s Jankovićem, ali je sigurno da je bio u kontaktu s Nikolom Jokićem, NBA zvijezdom koja je sigurno bila u kontaktu sa zaraženim Jankovićem. Zbog toga se u Jokićevoj momčadi Denver Nuggets boje da bi mogao imati koronavirus.

Pogledajte ove fotografije, sve će vam biti jasno. Inače, u Srbiji na dnevnoj bazi ima više od 50 novozaraženih, a u posljednjih pet dana ukupno ih je bilo oko 330.

Denver Nuggets star Nikola Jokic was a few days ago with Nikola Jankovic who tested positive for COVID-19 today. pic.twitter.com/miIDrPi7f9

Nikola Jokic and Novak Djokovic from today. but damn that dude in the back is the most slavic man I’ve ever seen#nba pic.twitter.com/qWIzEBUnpK

— NBA Hustle➐ (@Hustle_NBA) June 11, 2020