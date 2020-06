ĐOKOVIĆ NE MORA U SAMOIZOLACIJU I MOŽE NORMALNO NASTUPITI U ZADRU: Capak nam je objasnio kako stoje stvari oko vijesti koja je sve zabrinula

Novak Đoković ne mora u samoizolaciju po dolasku u Hrvatsku, te slobodno može nastupiti na svom turniru u Zadru

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković ne mora u samoizolaciju i slobodno može nastupiti na “Adria Touru”, spektaklu koji organizira upravo Nole, a koji će se ovog vikenda održati u Zadru.

Denver Nuggets star Nikola Jokic was a few days ago with Nikola Jankovic who tested positive for COVID-19 today. pic.twitter.com/miIDrPi7f9 — Clutch Time (@ClutchTimeUSA) June 15, 2020

Đoković bio u kontaktu sa NBA zvijezdom Nikolom Jokićem

To nam je kazao Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i epidemiolog koji se kroz Stožer vinuo u status prave nacionalne zvijezde, a nakon informacije kako je Đoković bio u kontaktu sa srpskom NBA zvijezdom Nikolom Jokićem, a koji je pak bio u neposrednom kontaktu sa zaraženim košarkašem Nikolom Jankovićem, za kojeg je jučer utvrđeno da ima koronavirus…

Naime, prvi tenisač svijeta bio je prije nekoliko dana na humanitarnoj košarkaškoj utakmici u kojoj je igrao Nikola Janković za kojeg je jučer utvrđeno da ima koronavirus.

Kao što smo ranije tijekom poslijepodneva pisali, Janković nije pokazivao simptome, nije ni znao da ima koronavirus, ali ta okolnost nije olakotna jer se mogao bez restrikcija kretati i dolaziti u kontakt s drugima. Pa se pojavila opravdana zabrinutost oko Noletovog dolaska u Hrvatsku i nastupu na vlastitom turniru u Zadru. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Prema pravilima borbe protiv koronavirusa koja je propisao Stožer, svi koji su bili u kontaktu sa zaraženim košarkašem morali bi dvotjednu samoizolaciju.

Nikola Jokic and Novak Djokovic from today. but damn that dude in the back is the most slavic man I’ve ever seen#nba pic.twitter.com/qWIzEBUnpK — NBA Hustle➐ (@Hustle_NBA) June 11, 2020

‘Kontakt od kontakta nije kontakt’

“Kontakt od kontakta nije kontakt”, poručio nam je Capak putem SMS poruke, a nakon konferencije i osobno nas je nazvao kako bi nam pobliže objasnio stanje stvari:

“Iskreno, ne znam sad točno o čemu se radi jer nisam čitao danas portale. No, prema onom što ste mi vi ukratko kazali, morao bi znati kakav je tip kontakta Jokića koji je bio u neposrednom kontaktu s Jankovićem, te kad je on obolio. To je ključno. Jer, u zadnjih 48 sati od početka bolesti treba gledati kad je čovjek zarazan. Prije toga nije zarazan. Znači, računa se da 48 sati od početka simptoma je čovjek zarazan, a prije toga nije. E sad, ako je taj kontakt između ta dva košarkaša unutar 48 sati onda je taj čovjek (Jokić) kontakt, bliski kontakt, te mora ići u samoizolaciju. No, Đoković je njegov kontakt i on ne treba ići u samoizolaciju. Kontakt od kontakta ne ide u samoizolaciju. U ovom slučaju, kako stvari stoje u ovom trenutku, s ovim saznanjima, Đoković ne mora ići u samoizolaciju. On je zdrav čovjek. Jedino ako bi Jokić obolio i ako je postojao kontakt između njega i Đokovića bio unutar 48 sati od početka bolesti košarkaša, onda Đoković mora u samoizolaciju. No, do tada ne mora i može slobodno nastupiti na svom turniru u Zadru”, objasnio nam je Krunoslav Capak.