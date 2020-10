Nadal je osvojio i svoj jubilarni, 20. Grand Slam naslov čime bi se izjednačio sa Švicarcem Rogerom Federerom na prvom mjestu svih vremena

Španjolski tenisač Rafael Nadal osvojio je Grand Slam turnir Roland Garros svladavši u finalu u Parizu Srbina Novaka Đokovića s 6-0, 6-2, 7-5 za dva sata i 42 minute igre.

Nadalu je to rekordni 13. naslov na zemlji Roland Garrosa, a protiv Đokovića je proslavio stotu pobjedu na svom najomiljenijem turniru, na kojem je poražen svega dvaput.

“Čestitke Novaku na sjajnom turniru. To je tako kad mi igramo, on me razbio u Australiji, danas sam ja došao na red. Želim mu sve najbolje u budućnosti. Bez mog tima ovo ništa ne bi bilo moguće s obzirom na to što sam sve prošao u karijeri i ozljede koje sam imao. Ne razmišljam o tome što sam uzeo 20. Grand Slam i izjednačio rekord, bitan mi je Roland Garros koji mi znači sve u karijeri. Igrati ovdje je velika inspiracija”, rekao je Nadal nakon meča, a oglasio se i Novak Đoković.

“Želio bih odati Rafi veliko priznanje. Ne samo na ovoj pobjedi, već zbog svega što je napravio. Velik si prvak! Ovaj meč predstavlja veliko iskustvo za mene. Težak duel, nisam zadovoljan načinom na koji sam igrao. Pobijedio je bolji. Ipak, bile su ovo dva fantastična tjedna i sretni smo što smo imali priliku igrati sport koji volimo. Hvala svima na organizaciji turnira u ovim teškim vremenima”, zaključio je Đoković.

RAFAEL NADAL RAZBIO ĐOKOVIĆA U FINALU ROLAND GARROSA: Španjolac se izjednačio s Federerom, osvojio je svoj 20. Grand Slam turnir

Novakove pogreške

Nadal je dominirao kroz prva dva seta. U prvom nije Novaku Đokoviću pustio niti jedan gem. Odmah mu je na početku uzeo servis i izgledalo je to do kraja prvog seta kao da igraju stoti i prvi tenisač svijeta.

Predugo je Đokoviću trebalo da stigne do svog prvog gema. Nadal je bio fantastičan, pogađao je sve što je mogao, igrao je gotovo robotski, dok Đoković nije mogao uzeti ni one poene koje je morao. Najbolje to govori statistika po kojoj je Srbin upisao 52 neprisiljene pogreške, dok je Nadal završio sa 14.

Treći set bio je dosta izjednačen, Nadal je u 6. gemu čak i izgubio jedan servis, no Đoković je ponovo u ključnom poenu sam sebe pokopao dvostrukom pogreškom. Dogodilo se to u 11. gemu nakon rovovske borbe u kojoj je Nole krenuo po sve ili ništa. Nadal je odservirao sigurno za 7-5 i tako uzeo svoj 13. Garros.

Izjednačio se s Federerom

Španjolac je osvojio i svoj jubilarni, 20. Grand Slam naslov čime bi se izjednačio sa Švicarcem Rogerom Federerom na prvom mjestu svih vremena.

Bio je ovo 56. međusobni susret trenutno dva najbolja igrača na svijetu i deveti u finalima grand slama. Ukupan omjer je sada 29-27 za Đokovića, a u finalima grand slamova je 5-4 za Nadala.