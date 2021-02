ĐOKOVIĆ JAVNO OTKRIO DA SE NE VOLE: ‘Izvan terena za njega baš nemam previše poštovanja’

Đoković je tijekom karantene tražio smanjenje perioda koji se mora provesti u izolaciji, bolju hranu, pristup fitness centrima, i tako dalje

Nakon što je Australac, Nick Kyrgios, nazvao Novaka Đokovića ‘oruđem za kritiziranje mjera karantene uslijed pandemije koronavirusa uoči Australian Opena’ oglasio se i najbolji tenisač svijeta.

Đoković je tijekom karantene tražio smanjenje perioda koji se mora provesti u izolaciji, bolju hranu, pristup fitness centrima, kao i preseljenje iz hotelskih soba u domove s teniskim terenima u blizini, a taj zahtjev je odbijen.

“Mislim da je Kyrgios dobar za sport. Očito je on netko tko je drugačiji. Priča o tenisu i drugim stvarima nevezanim uz tenis na svoj, autentičan način. Poštujem ga. Poštujem svakoga jer svi imaju pravo na slobodu izražavanja. Poštujem njegov tenis i mislim da je talentiran momak koji ima dobru igru i dokazao je to pobijedivši zapravo sve najbolje na svijetu u prošlosti. Ali, izvan terena, da budem iskren, za njega baš nemam previše poštovanja. Tu bih otprilike stao. Dalje nemam komentara za to, bilo njegovih komentara o meni ili bilo čemu drugome što pokušava”, rekao je Đoković.