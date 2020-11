Njegova trenutačna prednost pred Nadalom od 1980 bodova jamči mu da će godinu završiti na prvom mjestu, a Španjolac ga je teoretski mogao dostići osvajanjem svog prvog naslova na pariškom Mastersu i sljedećeg tjedna na turniru serije 250 u Sofije te trijumfom na ATP Finalu u Londonu uz uvjet da do njega dođe bez poraza

Novak Đoković je u petak i službeno postao neuhvatljiv za Rafaela Nadala te će po šesti put u karijeri godinu završiti na vrhu ATP ljestvice, čime je izjednačio rekord Amerikanca Petea Samprasa.

“Pete je bio moj idol dok sam odrastao, a izjednačavanjem njegovog rekorda sam ostvario san. I dalje ću pokušati biti još boljim igračem, nadam se da ću imati još uspjeha i srušiti još neke rekorde u sportu koji volim svim svojim srcem”, izjavio je Đoković u priopćenju ATP Toura.

Istina, Sampras je šest godina zaredom, od 1993. do 1998., bio najbolji na završnoj pojedinačnoj ATP ljestvici, dok je Đokoviću to uspjelo šesti put u posljednjih deset godina. Srpski tenisač je prvi put sezonu na broju jedan završio 2011., a potom je to još ponavljao 2012., 2014., 2015. i 2018.

Španjolac Rafael Nadal i Švicarac Roger Federer su po pet puta bili najbolji na pojedinačnoj ATP ljestvici na kraju sezone.

Velika prednost

Đoković je svoje peto razdoblje vladavine svjetskim tenisom započeo 3. veljače ove godine, nakon što je po osmi put u karijeri osvojio Australian Open, a u kaotičnoj i skraćenoj sezoni je do sada ostvario 39 pobjeda uz samo tri poraza i osvojio naslov u Dubaiju te Masterse u Rimu i New Yorku, koji uskočio kao domaćin umjesto Cincinnatija.

Njegova trenutačna prednost pred Nadalom od 1980 bodova jamči mu da će godinu završiti na prvom mjestu, a Španjolac ga je teoretski mogao dostići osvajanjem svog prvog naslova na pariškom Mastersu i sljedećeg tjedna na turniru serije 250 u Sofije te trijumfom na ATP Finalu u Londonu uz uvjet da do njega dođe bez poraza.

No, kako Nadal nije odlučio zatražiti pozivnicu za nastup u Sofiji, Đoković je objavljivanjem ždrijeba glavnog turnira i službeno osigurao broj jedan na kraju 2020. za što će biti nagrađen tijekom nastupa na završnom turniru u londonskoj O2 Areni, koji je na rasporedu od 15. do 22. studenoga.