‘Kao klinac sanjao sam o osvajanju Wimbledona, pa, kao i svako dijete, sanjate da radite nešto ludo kad ostvarite svoj san’

Bilo je to povijesno, epsko finale. Najduže u povijesti Wimbledona… Prvi put dosad finale je odlučeno tie-breakom, ali u ovom čitavom teniskom glamouru i savršenstvu, što je i bio ovaj spektakularni sraz teniskih umjetnika, neprijateljska atmosfera i otvoreno navijanje protiv Novaka Đokovića s tribina kultnog zdanja u All England Clubu zasjenili su teniski sudar.

ĐOKOVIĆ U SPEKTAKULARNOM FINALU OSVOJIO WIMBLEDON: U maratonskoj bitci i nakon pet setova svladao je Federera

Loš tretman publike prema Đokoviću

Tretman koji je najbolji tenisač svijeta i jedan od najboljih tenisača svih vremena imao od domaće publike šokirala je teniski svijet. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Na kraju meča Đoković nije slavio, što je bila njegova svojevrsna poruka britanskoj publici koja se pokazala nekorektnom. U finalu su neki čak pljeskali njegovim dvostrukim pogreškama i zviždali mu kada je išao razgovarati sa sucem…

“Ipak je na kraju najbitniji osmijeh na licu. Hvala lijepo što ste došli i doviđenja”, bila je Đokovićeva kratka poruka za publiku kojom je gospodski spustio Englezima…

‘Đoković je uživao u svojoj pobjedi nad Federerom uz slavljeničku užinu’

Ugledni američki CNN piše o njegovoj proslavi nakon meča, odmah na terenu, kad je pojeo komadić trave.

“Nakon napornog finala Wimbledona, Novak Đoković je uživao u svojoj pobjedi nad Rogerom Federerom uz slavljeničku užinu: travu s terena. Po svojoj neobičnoj tradiciji, srpski se igrač sagnuo, iskopao nekoliko busana trave s centra terena i počeo žvakati. Vjerojatno je bio gladan nakon dugog meča, što je bilo samo 3 minute manje od 5 sati. Đokovićev neobičan pobjednički snack nastao je njegovim osvajanjem prvog Wimbledonskog naslova 2011. godine. Prvi igrač na rang listi rekao je da je uvijek sanjao o osvajanju Wimbledona. Kada je napokon postigao taj cilj, želio ga je ovjekovječiti…

‘To je mala tradicija. Kao klinac sanjao sam o osvajanju Wimbledona’

“To je očigledno mala tradicija. Kao klinac sanjao sam o osvajanju Wimbledona, pa, kao i svako dijete, sanjate da radite nešto ludo kad ostvarite svoj san, ako ga osvojite, i to je bila jedna od stvari, “rekao je BBC-u 2018. godine.

Novak je nakon meča kazao:

“To je dobro pitanje jer ponekad publiku samo pokušavate ignorirati, što je prilično teško. Volim preobraziti navijanje na neki način: kada oublika skandira Rogeru, ja čujem skandiranje Novaku”, kazao je i nasmijao se Nole, prenosi njegove riječi britanski tabloid Express.

‘Već sam predvidio scenarije u glavi, vizualizirao što će se dogoditi’

“Zvuči glupo, ali tako je. Pokušavam se uvjeriti da je tako”, dodao je peterostruki Wimbledonski pobjednik. ”

Na kraju je to bilo veliko olakšanje, iskreno. U ovakvim mečevima, za koje naporno treniraš, živiš, oni daju smisao i daju vrijednost svakoj minuti koju provedeš na treningu na terenu i radi na tome da se dođeš u ovu poziciju i odigraš meč s jednim od tvojih najvećih rivala tijekom čitave tvoje karijere. Mislim, to je jedna stvar koju sam obećao sebi da moram ostati smiren i usklađen teniski, jer sam znao da će atmosfera biti onakva kakva je bila. Očigledno da je Roger dobro igrao čitav meč. Mislim, već sam predvidio scenarije u glavi, vizualizirao što će se dogoditi. Vjerojatno je bio najzahtjevniji, mentalno najzahtjevniji meč ikad u mojoj karijeri. Imao sam fizički najzahtjevniji dvoboj protiv Nadala u finalu Australian Opena koji je trajao gotovo šest sati, ali mentalno je to bila drugačija razina, zbog svega. Oduševljen sam i presretan što ovdje ispred vas sjedim kao pobjednik Wimbledona”, zaključio je Novak Đoković.