ĐOKOVIĆ ĆE BITI SANKCIONIRAN ZBOG INCIDENTA SA SUTKINJOM: Slijedi novčana kazna i oduzimanje bodova, ali to mu neće puno značiti

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju.

Đoković će zbog ovog incidenta biti i kažnjen, ali kazna mu neće previše značiti. Srbin će dobiti novčanu kaznu i izgubit će poene koje je zaradio na US Openu. No, od poena neće izgubiti ništa jer prošle godine stigao je do četvrtog kola, ali da je, recimo, ovaj incident nastupio u finalu US Opena onda bi izgubio sve bodove koje je do tada zaradio.