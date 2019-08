DODIG I PARTNER SVLADALI PRVE NOSITELJE I UZELI MASTERS: Nakon lošeg starta uslijedio je preokret

Dodig i Polašek nisu dobro krenuli u susret, izgubili su gem na svom servisu u prvoj igri

Hrvatski tenisač Ivan Dodig je sa Slovakom Filipom Polašekom osvojio naslov pobjednika u konkurenciji parova na ATP turniru iz serije “masters 1000” u Cincinnatiju, oni su u finalu svladali prve nositelje Kolumbijce Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faraha sa 4-6, 6-4, 10-6.

Dodig i Polašek nisu dobro krenuli u susret, izgubili su gem na svom servisu u prvoj igri, ali to je ujedno bio i jedini “break” kojega su dopustili. Ipak, Cabalu i Farahu je to bilo dovoljno da osvoje prvi set. U drugom setu hrvatsko-slovačka kombinacija je oduzela servis kolumbijskoj kod vodstva 5-4 što joj je automatski osiguralo poravnanje u setovima pa je o pobjednicima odlučivao produženi “tie-break”. Ključnom se pokazala serija Dodiga i Polašeka od 4-0 kojom su se odvojili od 3-3 na 7-3 i tu prednost zadržali do kraja.

Dodig i Polašek su prvi zajednički nastup imali tek krajem lipnja u Antalyji gdje su stigli do finala u kojem su izgubili Jonathana Erlicha i Artema Sitaka, uslijedio je nastup u polufinalu Wimbledona i ispadanje u 1. kolu turnira u Montrealu, da bi na četvrtom zajedničkom turniru stigli do prvog trofeja.

Dodigu je ovo 14. osvojeni naslov u parovima u karijeru u 29. finalu, a treći u 2019. godini, ranije je s Francuzom Edouardom Roger-Vasselinom osvajao Montpellier i Lyon. Za 34-godišnjeg Međugorca ovo je peti trofej na turnirima iz serije “masters 1000”, a drugi u Cincinnatiju gdje je bio pobjednik i 2016. s Brazilcem Marcelom Melom.