Hrvatska ili Rusija – to je posljednja dvojba koja je preostala na završnici Davis Cupa. U nedjelju u 16 sati (HRT 2) u Madridu sastat će se jedine dvije reprezentacije koje dosad nisu izgubile nijedan susret, niti u skupinama, niti u fazi natjecanja nakon toga.

Hrvatska je za prolaz u finale svladala Srbiju 2:1, a Rusija Njemačku istim rezultatom, s tim da je pobjeda ruskog sastava bila ostvarena izuzetno uvjerljivo, bez izgubljena seta u oba pojedinačna meča. No to se na neki način i očekivalo od ekipe koja ima drugog (Daniil Medvedjev) i petog igrača s ATP liste (Andrej Rubljov).

Jedan od favorita

“Prije početka turnira Rusija je slovila kao jedan od favorita za osvajanje naslova. Ima nevjerojatno jaku reprezentaciju, četiri tenisača među prvih 30, što govori o veličini. I pokazali su da su jako moćni, pobijedili su u svim susretima, iako su imali neke teške okršaje, kao u grupi sa Španjolcima. Zasluženo su u finalu, a mi se nadamo da ćemo izaći s najboljom igrom. Veselimo se još jednom finalu i nadamo se uspjehu”, kaže Marin Čilić, naš prvi reket, koji prema pravilima igra protiv najbolje rangiranih suparničkih igrača.

Recept protiv Medvjedeva

Koji je recept za pobjedu protiv Daniila Medvedjeva? Odigrati prva dva seta kao prva dva seta u Wimbledonu?

“Tako nekako. Poznajem ga dobro. Imali smo taj sjajan meč u Wimbledonu u kojem sam nažalost izgubio u pet setova. No taj meč mi je dao dosta nade i samopouzdanja za nastavak sezone. Sigurno da ću ući u meč lakše, osjećam da mogu doći do pobjede. No najbitnije je da dođemo do dva boda.”

A što treba napraviti Borna Gojo za pobjedu protiv Rubljova?

“Borna je pokazao fenomenalan tenis tijekom posljednjih deset dana. Igrao je sjajno, najbolje u dosadašnjoj karijeri. Treba vjerovati u sebe, a mi ćemo mu sa strane dati veliku podršku. Čeka ga nevjerojatno težak meč, no pritisak je na Rusima koji moraju osvojiti dva boda u pojedinačnim mečevima”, rekao je Marin.