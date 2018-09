LEGENDARNI TENISKI AS ZA NET.HR: ‘Čilić treba promisliti što se događa, opet mu se stisnula ruka…’

Iskusni teniski as ponudio je svoj komentar meča protiv Amerikanaca, a dotaknuo se i drugi vrućih tema

Hrvatska je na krilima Borne Ćorića odletjela do finala Davis Cupa u kojem će se susresti s Francuskom. Mjesto odigravanja finala još nije poznato, ali najavljuje se Lille, veliki stadion na koji stane 20 000 ljudi na kojem su prošle godine osvojili naslov protiv Belgije. U svojoj povijesti, Francuzi imaju 10 Davis Cup naslova, ali prije onoga iz 2017., posljednji su osvojili još 2001. godine.

Dvoboj protiv Francuske obilježio je dramatičan treći dan pun preokreta u kojem je Marin Čilić prvo ispustio gotovo sigurnu pobjedu protiv Sama Querreya, a nakon toga je puno turbulencija pružio i meč Borne Ćorića koji je nekoliko puta opasno visio protiv Francesa Tiafoea. Na kraju je ipak izašao kao pobjednik i odveo Hrvatsku u finale, koje će biti posljednje finale Davis Cupa u ovom formatu.

Velike promjene u svijetu tenisa

Naime, nedavno je izglasano da se kreće u reformu Davis Cupa koja je uzburkala vode u teniskom svijetu. Dobivena je potrebna dvotrećinska većina za stvaranje natjecanja pod nazivom „World Cup of Tennis“, iako bi naziv Davis Cup trebao ostati uvriježen.

Tvrtka Kosmos u čijem je centru nogometaš Barcelone Gerard Pique potpomognuta japanskim i kineskim ulagačima dala je ponudu koju ITF nije mogao odbiti. Obećali su uložiti tri milijarde dolara kroz 25 godina, ali će natjecanje zato morati proći kroz drastične promjene. Umjesto četiri tjedna u godini – u gostima ili kod kuće – igrat će se jedan tjedan i to na kraju sezone u jednom gradu.

Na toj završnici sudjelovat će 18 reprezentacija, igrat će se do dvije pobjede umjesto tri i na dva dobivena seta umjesto tri. Do sada su se igrala četiri singl meča i jedan parova, a sada dva singla manje.

Dramatičnu pobjedu Hrvatske, oscilacije u u igri hrvatskih tenisača i uvođenje novog natjecanja umjesto Davis Cupa za Net.hr je komentirao Nikola Pilić, čovjek koji je kao trener i savjetnik osvojio Davis Cup pet puta s tri različite zemlje – Njemačkom, Hrvatskom i Srbijom.

NET.HR: Po treći puta u karijeri Borna Ćorić dobio je odlučujući, peti meč i odveo Hrvatsku u finale Davis Cupa, ali u meču je bilo mnogo uspona i padova, kakav je dojam na vas ostavio taj meč?

NIKOLA PILIĆ: “Psihološki je izdržao čudesan napor, to je najgora situacija za tenisača kad ideš na teren na 2:2 i nemaš drugog izbora nego dobiti meč. On je meč dobio, kako ga je dobio to uopće nije važno, dobio ga je i Hrvatska je u finalu.”, kazao nam je odmah na početku odlučno bivši hrvatski izbornik.

NET.HR: Imao je situaciju kada je u trećem setu ispustio veliku prednost od 5:1, koliki je to problem za igru tako mladog tenisača?

NIKOLA PILIĆ: “To se događa i većim igračima od Borne Ćorića. Kod 5:1 izgubiš dva poena i odmah je 5:5, sada se to dogodilo njemu i to je to. Ništa posebno.”

NET.HR: Ponovno se dogodilo da Marin Čilić propusti osvojiti odlučujući bod za Hrvatsku, imamo li sada već uzorak koji bi nas trebao zabrinuti?

NIKOLA PILIĆ: “On je izgubio od igrača koji je pustio ruku, bio je u top 20, osvojio je dosta turnira i kad igra slobodno, a Marinu se stisne ruka onda imate puno problema. Sigurno da treba promisliti nakon što je izgubio kao i od Del Potra, nešto se dogodi kod njega u psihi da mu se stisne ruka kad bude tvrdo. Davis Cup je natjecanje gdje se događaju jako čudne stvari, a Marin je jedan od onih kojima se nešto takvo dogodilo.”, pojasnio je Pilić situaciju oko jedne od najkomentiranijih tema hrvatskog tenisa.

NET.HR: Kako komentirate promjene koje su najavljene kao reforme nakon kojih bi se trebao promijeniti format Davis Cupa?

NIKOLA PILIĆ: “To su teniski analfabeti. Amerikanci žele od Davis Cupa napraviti sportski šou. Nadal, Piqué i tko zna što stoji iza toga. Po meni, ti koji su napravili to ne znaju što znači prava atmosfera Davis Cupa Najteže što se događa top igračima je igrati Davis Cup, od njih se očekuje da naprave dva poena i to je najveći pritisak pa su pristali na nešto što im je puno lakše i ugodnije.”, rezignirano je poručio peterostruki osvajač Davis Cupa.

NET.HR: Za kraj, Francuska – Hrvatska, vaše prognoze?

NIKOLA PILIĆ: “Bit će to težak meč i za jedne i za druge, domaći teren će biti velika prednost za Francuze, ali bez obzira na to za mene je to 50:50 meč. Francuzi nemaju tako jaka imena i tu je razlika, iako, vidite kako su dobili Španjolce koji su na rang listi bolje plasirani od njih, ništa nije nemoguće.”, zaključno je kazao Pilić.