COVID-19 ZAUSTAVIO I SVIJET TENISA: Teško da će se ove godine igrati profi turniri

Pripremamo se za najgore, a nadamo se najboljem

Čelni čovjek Australskog teniskog saveza i direktor Australian Opena Craig Tiley tvrdi da će u ovoj godini teško doći do nastavka igranja profesionalnih teniskih turnira.

WIMBLEDON SE POSLJEDNJI PUT OTKAZAO U 2. SVJETSKOM RATU: Ove godine je odgoda također ‘neizbježna’

Moj osobni stav je da će se povratak tenisa u ovoj godini jako teško dogoditi

Iako se stanje s pandemijom bolesti COVID-19 smiruje u zemljama poput Kine i Južne Koreje, koronavirus još uvijek bijesni u većem dijelu Europe te u Sjedinjenim Američkim Državama pa prvi čovjek australskog tenisa Craig Tiley nije nimalo optimističan kad je u pitanju nastavak teniske sezone koja je privremeno prekinuta do 7. lipnja.

“Moj osobni stav je da će se povratak tenisa u ovoj godini jako teško dogoditi”, izjavio je Tiley u razgovoru za Sydney Morning Herald i The Age.

‘Profesionalni tenis ovisi o putovanjima širom svijeta’

“Profesionalni tenis ovisi o putovanjima širom svijeta, a mislim da je to posljednje što će se normalizirati. Sportovi koji su nacionalno bazirani imaju bolje izglede od globalnih. Oni će biti na iskušenju.”

Australian Open je jedini ovogodišnji Grand Slam turnir koji je održan, iako je i on bio pod upitnikom zbog velikih požara diljem Australije, zbog čega je kvaliteta zraka u Melbourneu bila značajno smanjena. No, nekoliko dana prije početka glavnog turnira pala je kiša i pomogla organizatorima u izvedbi uspješnog turnira. U to vrijeme je cijeli Wuhan već bio u karanteni, a koronavirus postajao glavnom svjetskom temom.

U sljedeća dva dana bit će otkazan i ovogodišnji Wimbledon

Početkom ožujka otkazani su svi turniri u tom mjesecu, da bi ubrzo stigao dogovor i o otkazu natjecanja do 7. lipnja, što je uključilo i Roland Garros, koji je dva dana prije te odluke objavio da se turnir odgađa za kraj rujna.

Prema svemu sudeći u sljedeća dva dana bit će otkazan i ovogodišnji Wimbledon, što će biti prvi put nakon Drugog svjetskog rata da se tenisačice i tenisači neće boriti za naslove na svetoj travi All England Cluba.

Što se novog izdanja Australian Opena tiče, onog u 2021., on zasada još uvijek nije ugrožen.

‘Pripremamo se za najgore, a nadamo se najboljem’

“Pripremamo se za najgore, a nadamo se najboljem. Možda se sutra ujutro probudimo i čujemo da postoji čudotvorni lijek ili kombinacija lijekova koja stvarno pomaže, ili da smo na dobrom putu za otkrivanje cjepiva. No, iz svega što možete pročitati, to se baš i ne čini izglednim u bližoj budućnosti”, rekao je Tiley te predložio što je ljudima iz tenisa činiti:

“Tenis će se na globalnoj razini vratiti kad se normalizira stanje s transportom. Na lokalnoj razini se već sada možemo pokrenuti i to je ono na što bismo se trebali usredotičiti u početnoj fazi.”