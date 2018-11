ĆORIĆ ZAUZIMA NAJBOLJI RANKING KARIJERE: Novak Đoković opet vodeći tenisač svijeta

Borna Ćorić se popeo jedno mjesto do 12. pozicije, odnosno do svog najboljeg rankinga u karijeri

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je na sedmom mjestu najnovije ATP ljestvice koja je objavljena u ponedjeljak, dok se Borna Ćorić popeo jedno mjesto do 12. pozicije, odnosno do svog najboljeg rankinga u karijeri. Ivo Karlović je također napredovao, on je skočio pet mjesta i sada je 102. tenisač svijeta. Napredak su upisali i Viktor Galović i Nino Serdarušić. Galović se popeo sa 201. na 199. poziciju, a Serdarušić sa 214. na 210.

Na vrhu se dogodila promjena. Prvo mjesto je ponovno preuzeo Novak Đoković, Španjolac Rafael Nadal je pao na drugo mjesto, a na trećem je mjestu, kao i prošli tjedan, Švicarac Roger Federer.

Petra Martić ostala je na 32. mjestu, a Donna Vekić na 34. mjestu najnovije WTA ljestvice koja je objavljena u ponedjeljak.

Jana Fett je pala jedno mjesto, sa 205. poziciju, a pad su upisale i Tereza Mrdeža i Tena Lukas. Mrdeža je pala jedno mjesto, sa 207. na 208., a Lukas deset mjesta, sa 246. na 256. poziciju.

Među prvih deset tenisačica nema promjena. Prva je Rumunjka Simona Halep, druga je Njemica Angelique Kerber, a treća je Dankinja Caroline Wozniacki.

ATP ljestvica:

1. (2.) Novak Đoković (Srb) 8,045

2. (1.) Rafael Nadal (Špa) 7,480

3. (3.) Roger Federer (Švi) 6,020

4. (4.) Juan Martin del Potro (Arg) 5,300

5. (5.) Alexander Zverev (Njem) 5,085

6. (6.) Kevin Anderson (JAR) 4,310

7. (7.) MARIN ČILIĆ (HRV) 4,050

8. (8.) Dominic Thiem (Aut) 3,895

9. (11.) Kei Nishikori (Jap) 3,390

10. (9.) John Isner (SAD) 3,155

…

12. (13.) BORNA ĆORIĆ (HRV) 2,480

102. (107.) IVO KARLOVIĆ (HRV) 564

199. (201.) VIKTOR GALOVIĆ (HRV) 266

210. (214.) NINO SERDARUŠIĆ (HRV) 258

WTA ljestvica:

1. (1.) Simona Halep (Rum) 6,921

2. (2.) Angelique Kerber (Njem) 5,875

3. (3.) Caroline Wozniacki (Dan) 5,586

4. (4.) Elina Svitolina (Ukr) 5,350.

5. (5.) Naomi Osaka (Jap) 5,115

6. (6.) Sloane Stephens (SAD) 5,023

7. (7.) Petra Kvitova (Češ) 4,630

8. (8.) Karolina PliŠkova (Češ) 4,465

9. (9.) Kiki Bertens (Niz) 4,335

10. (10.) Daria Kasatkina (Rus) 3,415

…

32. (32.) PETRA MARTIĆ (HRV) 1,465

34. (34.) DONNA VEKIĆ (HRV) 1,455

206. (205.) JANA FETT (HRV) 285

208. (207.) TEREZA MRDEŽA (HRV) 282

256. (246.) TENA LUKAS (HRV) 213