ĆORIĆ ZADOVOLJAN USPRKOS PORAZU: ‘U ponedjeljak sam mislio da ću navečer biti u avionu, a na kraju sam došao do finala’

Hrvatski tenisač nije krio zadovoljstvo usprkos porazu

“Sretan sam s cijelim tjednom. Bio je to vrlo dobar tjedan za mene”, izjavio je hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Ćorić, koji je u nedjelju poražen od Novaka Đokovića sa 6-3, 6-4 u finalu turnira Masters 1000 serije u Šangaju, nakon dvoboja u kojem je pružio vrlo dobar otpor osvajaču posljednja dva Grand Slam turnira u ovoj sezoni.

“U ponedjeljak ujutro sam još mislio da ću u ponedjeljak navečer biti u avionu nakon prvog meča (protiv Stana Wawrinke), a došao sam do svog prvog finala na Mastersima. To je sjajno. Mogu izvući samo pozitivne misli nakon ovakvog tjedna”, rekao je Borna Ćorić nakon finala u kojem je po jednom izgubio servis u svakom setu, što je Đokoviću bilo dovoljno za pobjedu.

“Mislim da sam igrao jako dobro. Dobro sam se osjećao na terenu. Nisam baš najbolje servirao, ali mislim da je to i zato što je on iznimno reternirao. Zato sam i malo forsirao”, izjavio je 21-godišnji Zagrepčanin koji je na putu do finala pobijedio Švicarca Stana Wawrinku, američkog kvalifikanta Bradleyja Klahna, Argentinca Juana Martina del Potra koji mu je predao meč nakon prvog seta, Australca Matthewa Ebdena te u polufinalu velikog Rogera Federera, kojeg je ostavio bez prilike za ‘break’.

Samo jedna jedina break prilika

Đoković je našem tenisaču ponudio samo jednu, u šestom gemu drugog seta, ali se spasio nakon Borninog promašaja forhendom i postao tek treći tenisač od 1991. godine koji je do naslova na turnirima Masters 1000 serije došao bez izgubljenog servisa tijekom cijelog turnira. Prije njega to je uspjelo samo Rogeru Federeru u Cincinnatiju 2012. i 2015. te Alexanderu Zverevu u Madridu ove godine.

“Ovo mi je svakako bio jedan od najboljih tjedana u karijeri, što se servisa tiče. Tereni u Šangaju nikad nisu bili brži pa je bilo važno imati što bolji postotak pogođenih prvih servisa, u čemu sam bio uspješan, kao i u realiziaciji istih, zbog čega sam jako sretan”, rekao je Đoković nakon svog 72. naslova u karijeri za koji je, osim 1000 bodova, zaradio 1.360.560 USD te preskočio Rogera Federera na drugom mjestu ATP ljestvice vrativši se među dvojicu najboljih tenisača svijeta prvi put nakon više od godinu dana.

Srpski tenisač je još jednom odličnom predstavom po četvrti put osvojio naslov pobjednika u Šangaju, zadržao perfektan učinak u finalima ATP turnira odigranima na kineskom tlu (11-0) i približio se na samo 215 bodova zaostataka još uvijek vodećem tenisaču svijeta Rafaelu Nadalu, što se još prije samo četiri mjeseca činilo neostvarivom misijom.

Negativan niz pretvorio u pozitivni

Od poraza u četvrtfinalu Roland Garrosa od Marca Cecchinata, Novak Đoković je na posljednjih šest turnira došao do četiri naslova i jednog finala, uz samo dva poraza: u osmini finala na Mastersu u Torontu izgubio je od Stefanosa Tsitsipasa, a pobijediti ga je uspio još samo Marin Čilić u finalu turnira u Queen’s Clubu, u kojem je 31-godišnji Srbin imao meč-loptu.

Nakon toga je u Wimbledonu osvojio svoj 13. Grand Slam naslov, u Cincinnatiju je pobijedio Federera u finalu i postao prvi tenisač koji je barem jednom osvojio svaki od devet turnira iz Masters 1000 serije, na US Openu se osvajanjem svog 14. Grand Slam trofeja izjednačio s Peteom Samprasom, a trijumfom u Šangaju je stigao na korak do povratka na vrh ATP ljestvice.

“To je fenomenalno. Vrlo sam ponosan. Posljednja tri, četiri mjeseca su bila sjajna za mene. Nisam pokazivao neke slabosti, pogotovo u ovom tjednu. Sve je bilo savršeno”, zaključio je Đoković koji nakon Šangaja ima samo 35 bodova manje od vodećeg Rafaela Nadala (7480) kada se gledaju samo bodovi osvojeni u ovoj sezoni.

Od hrvatskih tenisača na toj ljestvici je Marin Čilić na šestom mjestu sa 3825 bodova i sljedeći je u redu za potvrdu mjesta na završnom turniru osmorice najboljih, Nitto ATP Finalu u londonskoj O2 Areni, dok je Borna Ćorić finalom u Šangaju skočio na 113. mjesto sa 2300 bodova te za osmoplasiranim, Austrijancem Dominicom Thiemom zaostaje 1235 bodova.