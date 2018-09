ĆORIĆ UZ RENKING KARIJERE NAJAVLJUJE OGLED PROTIV AMERIKANACA: ‘Na taj jedan dan forma apsolutno ništa ne znači’

Ogled započinje u petak u 11 sati

“Ugodna su sjećanja i mislim da mi je meč protiv Socka u Portlandu dosta pomogao u karijeri”, izjavio je hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Ćorić četiri dana prije početka novog obračuna s Amerikancima u polufinalu Davis Cupa u Zadru, gdje bi se opet mogao naći oči u oči s igračem protiv kojeg vodi 2-1 u međusobnim dvobojima, ali je izgubio kad su jedini put igrali na zemljanoj podlozi kakva ih čeka i na Višnjiku.

Oduševljen stadionom

Na dan kad je njegovo ime osvanulo na 18. mjestu pojedinačne ATP ljestvice, čime je dosegnuo najbolji renking u karijeri, hrvatski teniski reprezentativac Borna Ćorić prvi je put trenirao na montažnom zadarskom stadionu, gdje će Hrvatska u polufinalu Davis Cupa od petka do nedjelje (14 – 16. rujna) ugostiti reprezentaciju SAD-a. Kad je posljednji put bio na Višnjiku prije mjesec i pol dana, bilo je teško i zamisliti da bi tu mogao u tako kratkom roku niknuti teniski stadion, za kojeg 21-godišnji Zagrepčanin ima samo riječi hvale.

“Izgleda prekrasno, ugodno sam iznenađen. Stvarno sam zadovoljan. Sličan je bio i stadion kad smo igrali protiv SAD-a u Portlandu. Ipak, mislim da je ovaj malo veći i za dvije klase ljepši”, rekao je Borna Ćorić koji je u ponedjeljak trenirao s nekadašnjim reprezentativcem Matom Delićem.

“Teren je bio solidan, iako ima još dosta prostora za napredak, da bude onako kako meni odgovara. Vidjet ćemo kako će biti tijekom idućih dana, ali siguran sam da će napraviti odličan posao”, komentirao je drugi reket hrvatske reprezentacije stanje igrališta na kojem će hrvatski tenisači tražiti put prema petoj uzastopnoj pobjedi protiv reprezentacije SAD-a i trećem finalu Davis Cupa za našu momčad.

Trud mu se isplatio

S obzirom na to, Ćorićev uspon do 18. mjesta na ATP ljestvici i najboljeg renkinga u karijeri, što je izravna posljedica prvog proboja do osmine finala na US Openu i na Grand Slam turnirima u seniorskoj konkurenciji, nije mogao doći u boljem trenutku.

“Mislim da sam cijele godine radio fenomenalno. Stvarno sam fokusiran samo na tenis, nemam ništa drugo nego samo tenis. Sav taj trud mi se isplatio. Mislim da sam promijenio dosta stvari i to na bolje pa mi je to nagrada. Dosta smo stvari promijenili, neke smo radili drugačije i trebalo je nekoliko mjeseci da to ‘sjedne’. Već sam se osjećao bolje, igra je bila na mjestu, ali nije bilo rezultata. I onda je došao Indian Wells, koji mi je jako digao samopouzdanje te naravno Halle.”

Na njemu, do tada ‘mrskoj’ travnatoj podlozi, Borna je osvojio svoj drugi ATP naslov pobijedivši u finalu ni manje, ni više nego Grand Slam rekordera, Švicarca Rogera Federera. Na pobjedu protiv igrača takvog profila u Davis Cupu ćemo još morati pričekati, ali Borna je u mnogim dvobojima igrajući za reprezentaciju pokazao svoj karakteristični borbeni duh te donosio važne, često i odlučujuće bodove. Tako je bilo i 2016. godine u Portlandu, gdje su prvo Marin Čilić i Ivan Dodig pokrenuli veliki preokret nakon 0-2 prvog dana, a Ćorić u nedjelju protiv Jacka Socka dovršio uspon iz ponora do velikog trijumfa.

“To su odlična sjećanja. Prvi meč u petak sam igrao protiv Johna Isnera i bilo je baš jako loše. Poslije sam razmišljao trebam li igrati peti meč. No, preuzeo sam odgovornost, osjećao se fenomenalno i u biti je sve išlo kako sam htio. Ugodna su sjećanja i mislim da mi je to dosta pomoglo u karijeri.”

Na taj dan forma malo znači

Bude li američki izbornik Jim Courier poštovao renking svojih igrača i Jacka Socka nominirao za “prvu ploču” u pojedinačnim dvobojima, tada će Borna Ćorić već u petak po četvrti put u karijeri zaigrati protiv 25-godišnjeg Amerikanca koji je imao sjajnu završnicu prošle godine te se nakon naslova na Masters 1000 turniru u Parizu popeo do osmog mjesta na ATP ljestvici. Na aktualnoj se nalazi jedno mjesto ispred Ćorića, ali je u posljednje vrijeme bolje rezultate ostvarivao u par s Mikeom Bryanom, s kojim je osvojio posljednja dva Grand Slam naslova ove sezone, u Wimbledonu i na US Openu.

Ćorić je slavio u posljednja dva međusobna dvoboja, ali ga je Sock glatko pobijedio 2015. godine u 3. kolu Roland Garrosa. Amerikanac u Davis Cup dvobojima na zemljanoj podlozi ima učinak 2-0, još od debitantskog nastupa u kojem je 2015. na gostovanju u Uzbekistanu pobjedama nad Dustovom i Istominom donio svojoj reprezentaciji opstanak u Svjetskoj skupini.

“Bit će jako zanimljivo. On nije u najboljoj formi ove godine, ali na taj jedan dan to apsolutno ništa ne znači, može se sve dogoditi. Mislim da je na zemlji čak bolji nego na betonu. Ima jako dobru igru za zemlju. Veselim se tom meču. Došao sam ranije nego obično, jer sam si htio dati što više vremena da se dobro pripremim“, zaključio je Ćorić.

Početak u 11 sati

Hrvatsku će i u ovom dvoboju predvoditi šesti tenisač svijeta Marin Čilić, a izbornik Željko Krajan je uz Čilića i Ćorića nominirao specijaliste za parove, 33-godišnjeg Ivana Dodiga i 25-godišnjeg povratnika u reprezentaciju Matu Pavića, te 30-godišnjeg Franka Škugora koji može biti alternativa i u paru i u pojedinačnom meču.

Američki izbornik Jim Courier na raspolaganju nema najboljeg američkog igrača Johna Isnera, a uz Socka i povratnika u reprezentaciju 40-godišnjeg specijalista za parove Mikea Bryana, nominirani su 28-godišnji Steve Johnson, 30-godišnji Sam Querrey i 20-godišnji debitant Frances Tiafoe.

U petak i nedjelju, kad su u Zadru na rasporedu pojedinačni mečevi, program će započinjati u 11 sati, dok će subotnja igra parova započeti u 14 sati.