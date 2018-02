ĆORIĆ SRUŠIO GASQUETA U DVA SETA: Mladi Zagrepčanin nadigrao petog nositelja jakog turnira, čeka ga novi Francuz

Sjajna pobjeda hrvatskog tenisača

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Ćorić izborio je mjesto u 2. kolu ATP turnira serije 500 u Dubaiju, gdje je u utorak, u dvoboju 1. kola svladao 5. nositelja, Francuza Richarda Gasqueta sa 6-4, 6-3 nakon 76 minuta igre.

Break u završnici prvog seta

Ćorić je do prvog ‘breaka’ u meču stigao kad je Gasquet prvi put bio na početnom udarcu i ostao bez poena. Zagrepčanin je spasio dvije ‘break’ lopte u petom gemu, a potom u osmom došao i do set-lopte na servis 31-godišnjeg Francuza. No, ostao je bez realizacije, da bi u sljedećem gemu izgubio servis. Ipak, novim ‘breakom’ u desetom gemu, hrvatski Davis Cup reprezentativac osvojio je prvi set sa 6-4 nakon 42 minute igre.



Bien plus grave que la cheville de Neymar : Richard #Gasquet sort dès le 1er tour à Dubaï, battu par Borna Coric 6-4 6-3 pic.twitter.com/ZjBcwhq8bp — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) February 27, 2018

Drugi međusobni dvoboj ove dvojice

I u drugom setu je Borna do prvog ‘breaka’ stigao u drugom gemu. Tu je prednost držao do sedmog gema, kad je Gasquet smanjio zaostatak na 3-4. No, već u sljedećem gemu Ćorić je iskoristio četvrtu ‘break-loptu’ za vodstvo 5-3 te nakon samo 76 minuta igre stigao do pobjede nad 31-godišnjim Francuzom.

Bio je to drugi međusobni dvoboj Ćorića i Gasqueta te prva pobjeda našeg 21-godišnjeg tenisača. Gasquet je u njihovom prvom dvoboju svladao Ćorića u tri seta u dvoboju polufinala Davis Cupa, koji je u rujnu 2016. odigran u Zadru.

Ćorić će i u drugom kolu igrati protiv francuskog tenisača, 28-godišnjeg Benoita Pairea (ATP – 46.). Bit će to njihov drugi međuosbni dvoboj, a u prvom, odigranom 2016. u Cincinnatiju, u tri seta slavio je naš tenisač.