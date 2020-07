ĆORIĆ PROGOVORIO O DRAMI KOJU JE PROŽIVLJAVAO: ‘Šokirao me test na koronu, ali da nam taj čovjek drži lekcije… Bilo tko, samo ne on’

‘Da netko drugi očitava lekcije i prodike, možda bih i razumio, ali baš Kyrgios’

Sjajni zagrebački tenisač Borna Ćorić protekli tjedan je u Beogradu odigrao prve mečeve nakon nove pauze. Prvenstvo Istočne Europe, ekshibicijska liga koju je organizirao Janko Tipsarević, poslužilo je kao ‘opipavanje terena’ poslije izolacije u koju ga je otjerao virus i trening-bloka koji je potom odradio u Splitu.

‘Prvih osam do deset dana u karanteni mi je bilo bez problema’

Ćorić je u razgovoru za Jutarnji list, između ostalog, otkrio kako mu je bilo u karanteni, tko ga je opskrbljivao hranom, kako je doživio reakcije nakon događaja u Zadru i je li ga šokirao pozitivan test na COVID-19, kako je doživio kritike na račun turnira i organizacije, je li se čuo s Novakom Đokovićem itd…

“Iskreno, prvih osam do deset dana u karanteni mi je bilo bez problema. Bilo mi je stvarno ugodno, trebao sam mira i samoće da se odmorim od svega. Poslije toga je postalo već jako dosadno i monotono, nisam znao gdje ću sa sobom. OK, trenirao sam, imao sam traku za trčanje i utege pa sam držao formu, tako da sam kasnije nakon tri dana na terenu već bio na dobrom fizičkom nivou. Što se tiče hrane, ili bi mama nešto skuhala i poslala preko Wolta ili sam si sam naručivao, jer slabo kuham. Ali većinom je mama slala”, kazao je za JL Borna Ćorić i nastavio:

“Taj ponedjeljak nakon otkazivanja finala u Zadru stvarno je bio kaos. Stotinu informacija, poziva, ljudi… Nije mi bilo drago, naravno. Teško je bilo čitati negativne članke i komentare, ali opet, ne mogu se previše obazirati na to što drugi misle i govore. To sam odavno prihvatio kao sastavni dio karijere i života. Da, prilično me šokirala vijest da imam koronu. Tim više što u sljedeća dva tjedna nisam imao baš nikakve simptome. Ni temperaturu ni bilo što drugo”.

‘Definitivno mi je žao što je turnir završio na takav način’

Ćorić je, nadalje, rekao:

“Ne volim biti general poslije bitke, to nije moj đir niti se to tako treba raditi. Definitivno mi je žao što je turnir završio na takav način, jer imali smo pozitivnu priču, humanitarni karakter, igrali smo tenis nakon dugo vremena i svima nam je bilo drago. Zbog toga je još teže bilo kasnije slušati kritike. Činjenica je da smo se svi bili malo opustili jer smo do nekoliko dana prije početka turnira imali nula ili jednog zaraženog dnevno. Dali smo si povoda da nam se ta opuštenost obije u glavu. Što se tiče krivnje, ne bih išao u detalje niti upirao prstom, jer i ne znamo tko je zapravo prvi donio virus i je li se netko trebao testirati. Čuli smo se Nole i ja dvaput preko poruka, provjeravali kakva je situacija i imamo li simptome. Koliko znam, ni on ih nije imao.”

Nick Kyrgios je bio prilično glasan kritičar Adria Tour, na Twitteru se kasnije uspio zakačiti čak i s Beckerom…

“To je jednostavno on, nemam drugo objašnjenje. Pročitao sam što je pisao, ali me totalno boli briga jer i on voli biti general poslije bitke. Da netko drugi očitava lekcije i prodike, možda bih i razumio, ali baš Kyrgios… Nekako to nije realno. Ali okej, to je njegov đir, tako funkcionira i nemam s tim problema, niti me smeta na osobnoj razini”.

‘Zverev je loše postupio, ali ne vidim potrebu da na taj način prozivaš kolege igrače’

Najviše se obrušio na Zvereva, zbog kršenja samoizolacije.

“Slažem se da to nije dobro, Zverev je loše postupio, ali ne vidim potrebu da na taj način prozivaš kolege igrače. Ja to ne bih napravio, ali opet – to je Kyrgios”.