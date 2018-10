ĆORIĆ OTPRATIO ARGENTINCA NA URANJENI ODMOR: Del Potro zbog ozljede završio sezonu

Nesretni Argentinac još jednom će u svojoj ozljedama prožetoj karijeri sezonu završiti prerano

Argentinski tenisač Juan Martin del Potro prisiljen je završiti sezonu nakon što je na turniru u Šangaju ozlijedio koljeno. Sada je izvjesno da tridesetogodišnji Del Potro neće moći nastupiti na ATP završnici koja počinje 11. studenog u Londonu.

Predao Ćoriću

“Proživljavam teške trenutke i jako sam žalostan. Osjećam se nemoćno i teško mi je pomisliti na to da me čeka nova rehabilitacija. To nisam očekivao”, izjavio je Del Potro koji je zbog ozljede predao meč osmine finala u Šangaju Hrvatu Borni Ćoriću.

Argentinac je u karijeri imao dosta problema s ozljedama. Nakon osvajanja US Opena 2009. stalno mu se ponavljala ozljeda zapešća kojeg su mu četiri puta operirali. Na kraju 2015. je na ATP ljestvici pao na 590. mjesto. Sljedeće godine počinje njegov povratak na vrh i s Argentinom te godine slavi u finalu Davis Cupa, a ove godine osvaja Indian Wells i stiže do trećeg mjesta na ATP ljestvici.