ČILIĆA NA OTVARANJU GRAND SLAMA ČEKA JEDAN OD NAJGORIH PROTIVNIKA: Austrijanac nije nimalo zadovoljan što će na teren protiv Hrvata

Uz dvoboj Švicarca Stana Wawrinke i Britanca Andyja Murrayja, meč Thiem – Čilić je svakako ‘šlager’ prvog kola

Treći tenisač svijeta i aktualni pobjednik US Opena Dominic Thiem ždrijebom je dodijeljen za suparnika Marinu Čiliću u 1. kolu Roland Garrosa, što nije razveselilo 27-godišnjeg Austrijanca, iako protiv 39. igrača s pojedinačne ATP ljestvice ima tri pobjede u tri međusobna dvoboja.

Preko Čilića je prije tri tjedna došao do osmine finala US Opena i nije se zaustavio sve dok nije završio s pobjedničkim trofejem u rukama. Thiem je u tom dvoboju slavio sa 6-2, 6-2, 3-6, 6-3.

“Naš zadnji meč u New Yorku je bio stvarno neizvjestan, iako sam pobijedio u četiri seta. No, lako smo mogli igrati i peti”, izjavio je Thiem u petak na konferenciji za medije u Parizu.

‘Morat ću na Nadala ili Novaka’

Uz dvoboj Švicarca Stana Wawrinke i Britanca Andyja Murrayja, meč Thiem – Čilić je svakako ‘šlager’ prvog kola. “Naravno da je to težak ždrijeb, nije mogao biti teži, jer je on veliki šampion, sve je osvojio i u svakom meču vjeruje da može pobijediti. Moram od početka biti dobar”, rekao je Thiem, gotovo ponovivši ono što je izjavio i prije njihovog dvoboja na US Openu.

Bit će to njihov prvi međusobni dvoboj na zemljanoj podlozi, onoj na kojoj je sve do trijumfa u New Yorku 27-godišnji Austrijanac ostvarivao svoje najveće rezultate, a pogotovo kad je u pitanju Roland Garros, gdje ga je u posljednja dva izdanja uspio pobijediti samo jedan čovjek – Rafael Nadal. U finalu 2018., svom prvom na Grand Slam turnirima, Thiem je izgubio u tri seta, a prošle godine u četiri. Trećeg finalnog obračuna zaredom sigurno neće biti, jer je Nadal u Thiemovoj, donjoj polovici ždrijeba pa se moraju sresti u polufinalu.

“I prije ždrijeba je bilo jasno da ću za mjesto u finalu morati u polufinalu pobijediti Đokovića ili Nadala. Ispalo je da je Nadal u mojoj polovici ždrijeba, odnosno ja u njegovoj, ali put do tog meča je jako težak”, rekao je Thiem koji vjeruje da bi mu trijumf u Flushing Meadowsu mogao biti od velike pomoći na tom putu.

“Vidjet ćemo u prvom meču, ali osjećam kao da je dio pritiska nestao. Štogod se od sada dogodilo, imam Grand Slam naslov. To mi nitko ne može oduzeti. Suparnici mi neće zbog toga popuštati, ali možda sam u maloj prednosti jer je taj veliki pritisak nestao.”

Favorit Nadal

Za Thiema nema dileme tko je prvi favorit za naslov. “U Parizu je Nadal uvijek na vrhu, a onda dugo, dugo nitko. On je bez konkurencije najbolji igrač na zemlji u povijesti.”

Mečevi glavnog turnira započinju u nedjelju. Osim Marina Čilića, u glavnom ždrijebu pojedinačne konkurencije tenisača je i Borna Ćorić. Postavljen je za 24. nositelja, a prvi suparnik mu je Slovak Norbert Gombos.

U turniru tenisačica su dvije hrvatske predstavnice. Petra Martić je 13. nositeljica i u 1. kolu će igrati protiv Japanke Misaki Doi, a Donna Vekić, koja je postavljena za 26. nositeljicu, ime suparnice će doznati po završetku kvalifikacijskog turnira.