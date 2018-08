ČILIĆ UŽASNO OTVORIO, ALI IZBORIO 2. KOLO US OPENA: Marin iz ponora nanizao jedanaest gemova i dočekao predaju suparnika

Autor: HINA

Marin Čilić će igrati u 2. kolu US Opena

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 2. kolo posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni, US Opena, nakon što je preokrenuo dvoboj 1. kola protiv Rumunja Mariusa Copila (ATP – 82.), koji je pri vodstvu našeg tenisača 7-5, 6-1, 1-1 predao meč. Čilić će u 2. kolu igrati protiv poljskog kvalifikanta Huberta Hurkacza (ATP – 109.), koji je također došao do pobjede tako što mu je suparnik predao dvoboj. Talijanski tenisač Stefano Travaglia (ATP – 141.) predao je meč Hurkaczu u četvrtom setu pri vodstvu Poljaka 6-2, 2-6, 7-6 (6), 3-0.

Sjajan Čilićev niz

Pobjednik US Opena iz 2014. godine loše je otvorio dvoboj i nakon nešto više od pola sata igre bio na rubu gubitka prve dionice. Naime, Copil je s dva ‘breaka’ došao do prednosti 5-1 i imao je 0-40, tri set-lopte na servis Čilića. No, tada je sedmi tenisač svijeta počeo bolje igrati, prestao je griješiti i uslijedio je potpuni preokret.

Čilić je spasio još dvije set-lopte na servisu u devetom gemu, kad je Copil propustio 15-40. Nizom od šest gemova naš je tenisač za 54 minute osvojio prvi set, ali tu njegov niz nije stao. Osvojio je Čilić i prvih pet gemova drugog seta, u kojem se Copil počeo hvatati za bedreni mišić lijeve noge.

No. 7 seed @cilic_marin advances to R2 when M. Copil is forced to retire at 7-5, 6-1, 2-1.https://t.co/oZD9DX4xke#USOpen pic.twitter.com/AiEtYFMMYf — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2018

Ukazana mu je pomoć između drugog i trećeg seta, a po povratku iz svlačionice, nakon samo dva odigrana gema Rumunj se odlučio na predaju.

Čilić pun razumijevanja

“Igrao je jako dobro na početku, pritiskao me i nije se bilo lako izvući. No, u ovakvim teškim uvjetima moguće je da se dogodi ozljeda. Želim mu brz oporavak”, izjavio je 7. nositelj US Opena neposredno po završetku meča u kojem je tek nakon što je došao na prag gubitka prvog seta počeo igrati dobro.

“Početak nije bio dobar, ali nakon toga je bilo bolje. Na kraju mogu reći da sam zadovoljan kako sam igrao”, rekao je pobjednik US Opena iz 2014. godine koji je upravo na terenima u Flushing Meadowsu ostvario najveći uspjeh u karijeri.

Susreli se u Parizu

“Sjajne me uspomene vežu za 2014. i ovo mjesto na kojem se uvijek dobro osjećam. Ovdje uvijek želiš biti najbolji, dati si priliku za velik rezultat. Pokušat ću zabaviti gledatelje i otići što dalje u turniru”, zaključio je Čilić nakon što je došao do svoje 30. pobjede na US Openu (30-8).

Na sljedećem koraku čeka ga tenisač koji je tek ove sezone odigrao prve mečeve na Grand Slam turnirima, prošao kolo u Roland Garrosu i sada na US Openu. Poljak Hubert Hurkacz je upravo u Parizu imao priliku osjetiti Čilićevu igru, a naš je tenisač slavio u meču 2. kola u četiri seta (6-2, 6-2, 6-7, 7-5).

US Open, tenisači – 1. kolo

MARIN ČILIĆ (HRV/7) – Marius Copil (Rum) 7-5, 6-1, 1-1, predaja

Hubert Hurkacz (Polj) – Stefano Travaglia (Ita) 6-2, 2-6, 7-6 (6), 3-0, predaja

Jan-Lennard Struff (Njem) – Tim Smyczek (SAD) 7-6 (2), 6-4, 6-3

Laslo Đere (Srb) – Leonardo Mayer (Arg) 6-4, 6-4, 4-6, 2-1, predaja

Richard Gasquet (Fra/26) – Yuichi Sugita (Jap) 6-3, 6-1, 6-3

Joao Sousa (Por) – Marcel Granollers-Pujol (Špa) 6-2, 6-2, 6-3

Mihail Kukuškin (Kaz) – Noah Rubin (SAD) 6-3, 6-1, 4-6, 7-6 (3)

Hyeon Chung (J. Kor/23) – Ričardas Berankis (Lit) 4-6, 7-6 (6), 6-0, 2-0, predaja