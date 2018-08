‘Bio je ovo jedan od onih dana kad mi je sve išlo od ruke’

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić trebao je samo 79 minuta kako bi u 2. kolu US Opena svladao poljskog kvalifikanta Huberta Hurkacza (ATP – 109.) sa 6-2, 6-0, 6-0, što je bila njegova najuvjerljivija pobjeda u karijeri u mečevima na tri osvojena seta, a njome je po deveti put došao najmanje do 3. kola na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni.

Čilićev suparnik u 3. kolu bit će 19-godišnji Australac Alex de Minaur koji je sa 6-4, 6-0, 5-7, 6-2 nadigrao američkog 20-godišnjaka Francesa Tiafoea. Dvoboj je na rasporedu u subotu, a bit će to prvi međusobni obračun najboljeg hrvatskog tenisača s 10 godina mlađim Australcem.

Četrnaest gemova u nizu

Jedini trenutak u kojem se moglo učiniti da bi Hurkacz mogao zadati probleme pobjedniku US Opena iz 2014. bio je treći gem dvoboja, kada je Čilić bio suočen s dvije break-lopte suparnika. No, s četiri uzastopna poena Marin je riješio taj problem, a već u sljedećem gemu po prvi put slomio suparnikov servis, što je bio početak kraja svih nada 21-godišnjeg Poljaka.

Nitko tada to nije mogao znati, ali Hurkacz je do kraja meča uhvatio još samo jedan gem, a od 4-2 u prvom setu za Čilića – nijedan. Hrvatski tenisač je osvojio 14 gemova u nizu i tako došao do svoje najuvjerljivije pobjede. u mečevima na tri osvojena seta. Hurkaczu je prepustio jedan gem manje nego Australcu hrvatskog porijekla Bernardu Tomiću, također u meču 2. kola na US Openu, koji je odigran prije sedam godina.

‘Sve od ruke’

“Bio je ovo jedan od onih dana kad mi je sve išlo od ruke. Samo sam uživao u ovom noćnom meču i podršci mojih navijača”, rekao je Čilić neposredno po završetku meča u kojem se nije pošteno ni oznojio, unatoč toplinskom valu koji i dalje otežava uvjete na US Openu.

No, Marinu ni to ne smeta.

“Osjećam se odlično. Iza mene su dobri nastupi u Torontu i Cincinnatiju, dobro sam trenirao ovdje, a imao sam dovoljno vremena i za odmor. Ovo je turnir na kojem sam oduvijek igrao najbolji tenis, na kojem se najbolje osjećam. Idemo dalje”, poručio je sedmi tenisač svijeta koji je ove godine dobro upoznao Hurkaczeve mogućnosti u 2. kolu Roland Garrosa, kad mu je za pobjedu u četiri seta trebalo gotovo tri sata.

Hewittov učenik

Mali utrošak energije dobro će mu doći kako bi što odmorniji dočekao dvoboj s 19-godišnjim Australcem Alexom de Minaurom, koji je igrački vrlo sličan svom treneru Lleytonu Hewittu. Radi se o vrlo brzom i žilavom suparniku, kojemu je najveća kvaliteta odlična defenzivna igra što je zorno pokazao i protiv Tiafoea. Čilić će morati biti na oprezu i držati pod kontrolom svoje udarce. Protiv Hurkacza je to radio gotovo savršeno – imao je 34 izravna poena, a samo 12 neforsiranih pogrešaka. S takvom statistikom Čilić je težak suparnik za bilo koga. De Minaur se drugi put u karijeri probio do 3. kola na Grand Slam turnirima i izjednačio svoj najbolji rezultat do kojeg je stigao prije dva mjeseca u Wimbledonu.

U petak je za Čilića dan odmora, a u akciji će biti drugi preostali hrvatski predstavnik, 20. nositelj US Opena Borna Ćorić. Njegov dvoboj protiv Rusa Daniila Medvjedeva neće započeti prije 23 sata po srednjoeuropskom vremenu.

US Open, tenisači – 2. kolo

MARIN ČILIĆ (HRV/7) – Hubert Hurkacz (Polj) 6-2, 6-0, 6-0

Alex de Minaur (Aus) – Frances Tiafoe (SAD) 6-4, 6-0, 5-7, 6-2

Jan-Lennard Struff (Njem) – Julien Benneteau (Fra) 6-2, 4-6, 6-1, 3-6, 6-3

David Goffin (Bel/10) – Robin Haase (Niz) 6-2, 6-7 (1), 6-3, 6-2

Diego Schwartzman (Arg/13) – Jaume Munar (Špa) 6-2, 6-0, 5-7, 6-2

Kei Nishikori (Jap/21) – Gael Monfils (Fra) 6-2, 5-4, predaja

Philipp Kohlschreiber (Njem) – Matthew Ebden (Aus) 6-7 (1), 6-3, 6-2, 6-0

Alexander Zverev (Njem/4) – Nicolas Mahut (Fra) 6-4, 6-4, 6-2

Lucas Pouille (Fra/17) – Marcos Baghdatis (Cip) 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3

Joao Sousa (Por) – Pablo Carreno-Busta (Špa/12) 4-6, 6-3, 5-7, 6-2, 2-0, predaja

John Millman (Aus) – Fabio Fognini (Ita/14) 6-1, 4-6, 6-4, 6-1

Mihail Kukuškin (Kaz) – Hyeon Chung (J. Kor/23) 7-6 (5), 6-2, 6-3

Nick Kyrgios (Aus/30) – Pierre-Hugues Herbert (Fra) 4-6, 7-6 (6), 6-3, 6-0

Roger Federer (Švi/2) – Benoit Paire (Fra) 7-5, 6-4, 6-4