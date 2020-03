ČILIĆ STRAŠNOM PARTIJOM OSIGURAO HRVATSKOJ VIZU ZA MADRID: ‘Draže bi mi bilo da su Mate i Franko dobili’

Marin je potvrdio da će na američku turneju s novim trenerom – hrvatskim izbornikom Vedranom Martićem

Marin Čilić je još jednom, po 11. put u karijeri donio pobjednički bod hrvatskoj Davis Cup reprezentaciji i odveo je na završni turnir u Madrid, ali je nakon uvjerljive 6-0, 6-1 pobjede nad Sumitom Nagalom rekao da bi mu bilo draže da su Mate Pavić i Franko Škugor pobijedili u paru.

“Gledao sam u svlačionici i navijao. Bilo bi mi draže da su Mate i Franko dobili, prvo zbog njih, a onda i zbog reprezentacije. Šteta na kraju. Prvih set i pol su Indijci igrali bez greške. Šteta, imali smo break u trećem”, rekao je Marin, čiju koncentraciju nije mogao poremetiti ni loš ishod prvog subotnjeg dvoboja, ni promjena suparnika.

“Bio sam miran, opušten. Bio sam fokusiran na svoj mogući meč.”

To je uskoro i dokazao, kad je za 56 minuta pobijedio Sumita Nagala, najbolje rangiranog indijskog tenisača u Zagrebu, a skoro mu je podario i teniski bicikl.

“Igrao sam svaki gem maksimalno, čak i taj zadnji. Kad ovako često zna ići glatko, pogotovo nakon prvog seta, stvari se mogu zakomplicirati u par poena. Ostao sam koncentriran, zadržao dobru energiju, uspio napraviti dva breaka i to je bilo to. On je zaslužio svoj gem, nije da sam mu ga dao.”

Ići će s Martićem

Dvije zagrebačke pobjede mogle bi biti nagovještaj novog Čilićevog uzleta, možda već na turnirima u Indian Wellsu i Miamiju.

“Nadamo se da sad samo idu pobjede. Baš sam guštao. Treninzi su bili odlični, teren fenomenalan, kakav smo tražili. Oba moja meča su bila na visokoj razini. Nažalost, u Indian Wellsu nisam nositelj pa moram igrati u četvrtak ili petak. Bit će kratka prilagodba, devet sati vremenske razlike, igrat ćemo vani. No, ostajem pozitivan, treba držati ovu formu i dizati prema gore.”

Marin je potvrdio da će na američku turneju s novim trenerom – hrvatskim izbornikom Vedranom Martićem.

“Dogovorili smo se za suradnju. Nadam se da je ovo lijep početak suradnje, imali smo odličan tjedan. Vedran će me pratiti u Indian Wellsu i Miamiju, a vidjet ćemo za ubuduće.”

Osim što je dobio novi trenerski angažman, Vedran Martić je u Zagrebu ostvario i svoju prvu pobjedu na klupi hrvatske Davis Cup reprezentacije. Indijci su se pokazali čvrstim suparnikom.

“Nisam se prepao, ali sam uvijek oprezan. Znam što je tenis i koliko su opasni igrači. Marin je tu pod pritiskom da mora dobiti. To izgleda lagano, ali nije tako jednostavno i on je to super odradio. Mi smo morali tražiti treći bod u paru ili od drugog igrača i to je Gojo stvarno dobro odradio. Čak je možda malo i olakšao Marinu, jer je igrao već na 1-0. Jasna je njihova taktika bila. Ne idu da će Marina pobijediti, Gledali su da dobiju par i drugog igrača, ili eventualno da iznenade.”

Nenadana zamjena

Martića je iznenadio izbor indijskog izbornika za promjenu nominacije i postavljanje Nagala protiv Čilića.

“Ja to ne bih radio. Nagal je odličan igrač, ali Marin je odigrao vrhunski. Za Marina je sigurno opasniji igrač neki veliki server poput Gunneswarana. Nagala je Marin deklasirao sa osnovne crte, a čak nije ni servirao onako kako može.”

Marina Čilića nije bilo na prvom izdanju finalnog turnira Davis Cupa u Madridu i Hrvatska je doživjela dva maksimalna poraza (0-3) u teškoj skupini s Rusijom i Španjolskom. Hoće li Hrvatska za osam mjeseci ponovno u lov na Davis Cup?

“Teško je reći. Ovisi koliko smo zdravi, kakva će biti sezona. Taj Davis Cup je u jako teškom terminu. Sad smo imali ozljede Borne (Ćorića), Ivana (Dodiga), Mekte (Nikole Mektića). Potrudit ćemo se zadržati formu od sada do kraja sezone i da smo u punom naponu”, poručio je Marin Čilić.