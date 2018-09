ČILIĆ PO PETI PUT U ČETVRTFINALU: Fantastični Marin srušio neugodnog Belgijanac; za polufinale protiv starog poznanika iz velikog finala

Čilić je za pobjedu nad Goffinom trebalo dva sata i 24 minute

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić po peti će put u karijeri igrati u četvrtfinalu US Opena, nakon što je u nedjeljnom dvoboju osmine finala na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni svladao 10. igrača svijeta Belgijca Davida Goffina sa 7-6 (6), 6-2, 6-4, a za polufinale će se boriti protiv Japanca Keija Nishikorija.

Presudnim se pokazao Marinov retern i preokret u prvom setu

Čilić je za pobjedu nad Goffinom trebao dva sata i 24 minute, a presudnim se pokazao Marinov retern i preokret u prvom setu, u kojem je Goffin odmah u prvom gemu došao do ‘breaka’ i prednost držao do desetog gema u kojem je servirao za set. Međutim, do set-lopte nije stigao.

Čilić je u ‘tie-breaku’ prvog seta vodio 5-2 i imao dva servisa, ali je dopustio Goffinu da dođe do 5-5. Tada je Marin ponovno došao do ‘mini-breaka’ i set lopte, ali je ostao bez realizacije. Ipak, asom je izborio novu set-loptu koju je i realizirao nakon 54 minute borbe.

Goffin imao priliku izjednačiti u šestom gemu, ali…

Unatoč lošem postotku prvog servisa u meču, a posebno u drugom setu (37 %), Čilić se u odlučujućim trenucima ipak mogao osloniti na početni uadarac. Drugi set su tenisači otvorili s tri uzastopna ‘breaka’. Goffin je imao priliku izjednačiti u šestom gemu, ali je propustio dvije ‘break-lopte’ te potom opet izgubio servis. Kod 5-2 Čilić je opet bio suočen s dvije ‘break-lopte’, a spasio ih je sa dva asa i potom s još dva poena došao do prednosti od dva seta.

U trećem setu ponovno je Čilić prvi došao do ‘breaka’i poveo 3-2. Goffin je bio bez prilike za povratak i prijetnje na servis našeg tenisača, sve dok Marin nije servirao za pobjedu u desetom gemu, kad je Goffin došao do 0-30. No, as iz prvog i odličan drugi servis nakon kojeg je lakoćom pogodio forhend u otvoreni dio terena te još jedna forhend paralela, doveli su Čilića do meč-lopte.

Čilić drugu meč loptu propustio

Goffin se uspio obraniti od Marinovih napada i dočekao je pogrešku našeg tenisača. U sljedećem poenu Belgijac je uzvratio na isti način i doveo Čilića do druge meč-lopte koju je naš tenisač ovoga puta propustio dvostrukom pogreškom, na koju se nadovezao promašaj forhendom kojim je darovao ‘break-loptu’ Goffinu.

Srećom, dva Belgijčeva reterna nisu uspjela završiti preko mreže pa je Čilić došao do treće meč-lopte. To je bila i posljednja koja mu je trebala. Sjajnim kontranapadom, forhend dijagonalom razoružao je Goffina i slomio njegov otpor te po peti put u New Yorku izborio mjesto u četvrtfinalu.

Treća uzastopna pobjeda nad Goffinom

Bila je to Čilićeva treća uzastopna pobjeda nad Goffinom, kojom je izjednačio rezultat u međusobnim dvobojima na 3-3. Naš je tenisač 48 neforsiranih pogrešaka kompenzirao sa 42 izravna poena, a odličnim je reternima sveo Belgijca na samo 60 posto osvojenih poena nakon pogođenog prvog servisa. I Goffin je pomogao sa za njega neuobičajeno velikim brojem od 35 neforsiranih pogrešaka u tri seta.

U utorak će se najbolji hrvatski tenisač boriti za svoje treće polufinale na US Openu, protiv Japanca Keija Nishikorija koji je u tri seta sa 6-3, 6-2, 7-5 svladao Nijemca Philippa Kohlschreibera.

Repriza finala US Opena 2014.

Bit će to 15. međusobni dvoboj Čilića i Nishikorija, repriza finala US Opena 2014. u kojem je naš tenisač slavio u tri uvjerljiva seta. Japanac ima prednost od 8-6, ali u mečevima na Grand Slam turnirima je 3-1 za našeg tenisača, od toga je 2-1 u New Yorku, a još jedan meč odigrali su u Wimbledonu 2016., kad je Nishikori morao predati dvoboj u drugom setu.

Novak Đoković je također lakoćom stigao do četvrtfinala svladavši Portugalca Joaoa Sousu sa 6-3, 6-4, 6-3. Đoković čeka suparnika, a to će biti bolji iz dvoboja Švicarca Rogera Federera i Australca Johna Millmana.

US Open, tenisači – 4. kolo

MARIN ČILIĆ (HRV/7) – David Goffin (Bel/10) 7-6 (6), 6-2, 6-4

Kei Nishikori (Jap/21) – Philipp Kohlschreiber (Njem) 6-3, 6-2, 7-5

Novak Đoković (Srb/6) – Joao Sousa (Por) 6-3, 6-4, 6-3