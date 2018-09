ČILIĆ KAO PRAVI ŠAMPION SMIRUJE EUFORIJU: ‘Moramo ostati na zemlji i osvojiti treći bod’

Ni uvjerljiva pobjeda nije uspjela natjerati Čilića da podlegne euforiji

Moramo ostati na zemlji i naći način kako doći do trećeg boda, izjavio je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić na konferenciji za medije nakon što je pobijedio Francesa Tiafoea u tri seta (6-1, 6-3, 7-6) i donio Hrvatskoj vodstvo od 2-0 protiv reprezentacije SAD-a u polufinalu Davis Cupa, kojem je domaćin Zadar.

“Ovo je ono čemu smo se nadali. Obojica smo igrali odlično. Obojica smo dobro počeli i srećom pobijedili u tri seta, tako da nismo potrošili još više energije. Moramo ostati na zemlji i naći način kako doći do trećeg boda. Amerikanci imaju dobar par. Ako ne uspijemo u subotu, moramo biti spremni osvojiti ga u nedjelju”, prokomentirao je Čilić jedno od najboljih otvaranja hrvatske Davis Cup reprezentacije u povijesti, a pogotovo ako se uzme u obzir ulog koji nosi ovaj dvoboj.

Oduševio igrom

Šesti tenisač svijeta je projurio kroz prvih 12 gemova u meču i činilo se da će se vrlo lako obračunati s 20-godišnjim debitantom Francesom Tiafoeom.

“Dosta toga je bilo na mom reketu. Osjećao se na servisu fenomenalno, reternirao sam odlično. On nije igrao loše, ali nije imao priliku doći do udarca. Dogodio se mali pad, zbog slabijeg rada nogu i nekoliko malih pogrešaka. On je u trećem setu pokazao koliko je dobar igrač. No, uspio sam zadržati igru na nekom nivou i srećom priveo meč kraju.”

Tribine montažnog stadiona na Višnjiku, koje su bile dobro popunjene već u jutarnjim satima na Ćorićevom meču, još su bile napućenije kad je Čilić bio u akciji. I Marin je pohvalio utjecaj gledatelja.

“Zadranima hvala što su odvojili vrijeme, iako je bio radni dan. Publika je bila fenomenalna. Nije bilo jednostavno ni sjediti na tirbinama u tim uvjetima. Uživali smo, donijeli su nam i neke ključne poene. Vodimo 2-0 i hvala im za to. Sutra je jedan meč, mogu pustiti glas malo jače”, poslao je Marin pozivnicu za subotnju igru parova u kojoj se ni na jednoj strani ne očekuju izmjene u odnosu na nominirane sastave.

Just too good from @cilic_marin today! The World No.6 gives CRO 🇭🇷 a 2-0 lead over USA 🇺🇸 after easing past #Tiafoe 6-1 6-3 7-6(5)#DavisCup pic.twitter.com/3g2q5KiYvC — Live Tennis (@livetennis) September 14, 2018

Sutra parovi

Tako bi se Mikeu Bryanu i Ryanu Harrisonu trebali suprotstaviti Ivan Dodig i povratnik Mate Pavić.

“Razgovarat ćemo još malo o tome. Mi volimo razgovarati. Svi znamo koji su ulozi. No, da bi se to promijenilo, moralo bi se dogoditi nešto neočekivano. Igrali su već zajedno i imali dosta uspjeha. To nam daje nadu da ćemo gledati njihovu dobru izvedbu”, istaknuo je izbornik hrvatske reprezentacije Željko Krajan i sumirao dojmove iz prva dva meča:

“Izgleda lako na papiru, ali to je Davis Cup, nekog uzbuđenja mora biti. Ne može biti lagano. Kad je kompliciranija situacija, to već nosi uzbuđenje. Igramo polufinale, dobili smo dva meča u tri seta. Izvukli smo maksimum. Veliki dan s dva koraka naprijed. Bit će nam lakše, ali nema opuštanja. Imamo veliku prednost, danas je bio velik dan.”

Dream team

Tako su u subotu Amerikanci stavljeni u poziciju gdje nemaju pravo na pogrešku, ali Krajan ne misli da će se suparnici predati.

“Najviše nade su polagali u parove, kad je Sock još bio tu. I dalje su jaki u parovima. Mike Bryan je pokazao da može osvajati Grand Slam naslove i bez brata. Harrison je sličan Socku, malo možda manje kvalitetan. No, ovojio je Grand Slam naslov u paru na zemlji. S druge strane, nama se vratio Mate. Sad imamo Dream Team.”

“Dream Team” koji je zahvaljujući Borni Ćoriću i Marinu Čiliću, nakon nešto više od četiri i pol sata tenisa, u petak stigao na korak do trećeg finala, drugo u posljednja tri izdanja Davis Cupa.