ČILIĆ ZADNJI STIGAO U ZADAR ZBOG US OPENA: ‘Nije baš jednostavno. Malo teže ide, ali u redu je…’

Marin Čilić uoči polufinala Davis Cup-a u Zadru

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić istaknuo je u utorak kako su uvjeti u Zadru savršeni, te da uz domaću publiku mogu pobijediti reprezentaciju SAD-a u polufinalu Svjetske skupine Davis Cupa.

Od svih hrvatskih tenisača koji su stigli u Zadar na susret polufinala Davis Cupa, Marin Čilić se je najduže zadržao u New Yorku. Na US Openu je došao do četvrtfinala, pa je stoga i posljednji stigao u Zadar, na pripreme za okršaj koji će predstojećeg vikenda biti središnji sportski događaj.

‘U Zadru uživamo, stvarno su nam uvjeti savršeni, a vrijeme perfektno’

Koliko je aktualan problem s prilagodbom na vremensku razliku?

“Nije baš jednostavno. Malo teže ide, ali u redu je, bit će dovoljno vremena do petka. U Zadru uživamo, stvarno su nam uvjeti savršeni, a vrijeme perfektno. Teren zasad izgleda dosta dobro, a vjerujem da će prema kraju tjedna biti još bolji. Tribine su savršene i očekujem veliki spektakl za vikend“, kaže Marin.

Nije puno nedostajalo da na US Openu Marin Čilić ode i dalje od četvrtfinala, jer je, među ostalim, protiv Japanca Nishikorija imao set i break prednosti.

‘Dosta solidan nastup na US Openu’

“Bio je to dosta solidan nastup na US Openu. Istina, oscilirao sam tijekom turnira, nisam pronalazio pravu formu kao i na turnirima u Cincinnatiju i Torontu, gdje sam ipak odigrao za nijansu bolje. Imao sam šansu i za više od četvrtfinala u New Yorku, nisam to iskoristio, ali sam zadržao konstantu s rezultatima i napravio dobru zalihu bodova, što će mi sigurno pomoći za ostatak sezone. Ovdje ću imati još nekoliko dana za trening, da namjestim neke stvari koje možda nisu toliko dobro funkcionirale u Americi. Pripremit ću se maksimalno, pred nama je susret velikog značenja u koji ulazimo veoma motivirano. To je još jedna mogućnost da uđemo u finale Davis Cupa, a to bi bio stvarno nevjerojatan pothvat.“

‘S Jimom Courierom i njegovim željama se nikad ne zna’

Američka ekipa stigla je u vrlo jakom sastavu, iako nema prvog reketa Johna Isnera.

“John Isner je otkazao zbog obiteljskih razloga, ali još uvijek imaju sjajnu ekipu. Jack Sock, Steve Johnson, Sam Querrey i Frances Tiafoe su odlični igrači. Mogu miksati ekipu na razne načine, iako su Sock i Querrey najbolji i najopasniji igrači. Vidjet ćemo s čime će izaći u petak. Bit će zanimljivo kako će reagirati za parove, jer Sock i Bryan su osvojili i Wimbledon i US Open. Sigurno će se uzdati u taj par. Sve će se znati u četvrtak na izvlačenju, jer s Jimom Courierom i njegovim željama se nikad ne zna. Što se tiče nas, mislim da smo u pojedinačnim mečevima u petak blagi favoriti, jer igramo kod kuće i na zemlji, gdje vjerujem da smo bolji. S druge strane, Sock mi je zadavao dosta problema ranije, izgubio sam u sva tri meča koje smo igrali. Ipak, vjerujem da uz domaću publiku možemo doći do pobjede“, rekao je Marin.

Prvog dana, u petak, program će početi u 11 sati, a tko će igrati i po kojem rasporedu bit će poznato nakon izvlačenja koje je predviđeno u četvrtak u 11.30 sati kod crkve Sv. Donata.