ČILIĆ DOZNAO PROTIVNIKA U TORONTU: Najbolji hrvatski tenisač protiv starog znanca za četvrtfinale

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u četvrtak (22 sata) će se boriti protiv Argentinca Diega Schwartzmana za plasman u četvrtfinale ATP turnira Masters 1000 serije u Torontu, nakon što je argentinski tenisač izborio mjesto u 3. kolu pobjedom 6-4, 3-6, 6-1 protiv Amerikanca Sama Querreyja…

Bit će to treći međusobni dvoboj između sedmog i 12. igrača svijeta u ovom trenutku. Naš je Davis Cup reprezentativac svladao Schwartzmana na zemljanoj podlozi na putu do prošlogodišnjeg naslova na turniru u Istanbulu, a Argentinac mu je uzvratio tri mjeseca poslije, svladavši ga u četiri seta u 3. kolu US Opena.

Marin Cilic: 'I get nearer to successful extra Grand Slams' https://t.co/43aJ0LUJ2u pic.twitter.com/aEvDCsoVHZ — punga007 (@punga127) August 9, 2018

Dvoboj Čilića i Schwartzmana trebao bi započeti u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu.

Uspije li pobijediti Argentinca, Čilić bi se po drugi put u karijeri probio do četvrtfinala, što mu je i najbolji rezultat na kanadskom Mastersu, a ostvario ga je u svom premijernom nastupu 2008. godine. Od tada je triput gubio u osmini finala, a četiri puta završavao put već u prvom nastupu.

U slučaju pobjede nad Schwartzmanom Marina bi u četvrtfinalu čekao bolji iz dvoboja prvog tenisača svijeta, Španjolca Rafaela Nadala i trostrukog osvajača Grand Slam naslova, Švicarca Stana Wawrinke. Nadal je do osmine finala stigao uvjerljivom pobjedom 6-2, 6-3 nad Francuzom Benoitom Paireom, dok je Wawrinka spasio četiri meč-lopte u odlučujućem ‘tie-breaku’ da bi svladao Mađara Martona Fucsovicsa sa 1-6, 7-6 (2), 7-6 (10).

ATP Toronto – 2. kolo

Rafael Nadal (Špa/1) – Benoit Paire (Fra) 6-2, 6-3

Stan Wawrinka (Švi) – Marton Fucsovics (Mađ) 1-6, 7-6 (2), 7-6 (10)

Diego Schwartzman (Arg/11) – Sam Querrey (SAD) 6-4, 3-6, 6-1

Robin Haase (Niz) – Mihail Južnij (Rus) 7-5, 6-2

Denis Shapovalov (Kan) – Fabio Fognini (Ita/14) 6-3, 7-5

Karen Hačanov (Rus) – Pablo Carreno-Busta (Špa/12) 6-4, 7-6 (3)

John Isner (SAD/8) – Pierre-Hugues Herbert (FRA) 7-6 (7/3), 6-2

Frances Tiafoe (SAD) – Miloš Raonić (Kan) 7-6 (4), 4-6, 6-1

Ilja Ivaška (Bje) – Ryan Harrison (SAD) 7-6 (7/5), 6-4

Kevin Anderson (JAR/4) – Jevgenij Donskoj (Rus) 4-6, 6-2, 7-6 (0)

Stefanos Tsitsipas (Grč) – Dominic Thiem (Aut/7) 6-3, 7-6 (6)

Novak Đoković (Srb/9) – Peter Polansky (Kan) 6-3, 6-4

Danil Medvjedev (Rus) – Felix Auger-Aliassime (Kan) 3-6, 6-4, 7-6 (7)

Alexander Zverev (Njem/2) – Bradley Klahn (SAD) 6-4, 6-4