ĆAVAR ZA NET.HR O SAVRŠENOM DANU U LILLEU: ‘Ovo mi nekako izgleda prelagano. Imam osjećaj da će se stvari zakomplicirati’

Razgovarali smo s komentatorom teniskih mečeva na Sport klubu, legendarnim Patrikom Ćavarom

Hrvatska Davis Cup reprezentacija jučer je u Lilleu na stadionu Pierre-Mauroy, pred malo manje od 20 000 navijača, povela protiv aktualnih svjetskih prvaka Francuza s 2-0. Nezapamćeno nadmoćnim nastupom gostujuće momčadi, kad su u pitanju finala Davis Cupa, Borna Ćorić i Marin Čilić su na “Crni petak” u Lilleu bacili Francusku i doveli Hrvatsku na jedan korak od drugog trijumfa u posljednjem izdanju natjecanja u ovom formatu koji nakon 118 godina odlazi u povijest. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Komentator teniskih mečeva na Sport klubu

Patrik Ćavar, najbolji svjetski rukometaš 90-ih godina prošlog stoljeća, danas radi kao komentator teniskih mečeva na Sport klubu. Stoga smo ga zamolili da nam prokomentira savršeni hrvatski dan u Lilleu…

NEZAPAMĆENO NADMOĆNI NASTUP HRVATSKE U DAVIS CUP FINALU: ‘Mogao sam se samo u najluđim snovima ovome nadati’

“Nismo mogli poželjeti bolje otvaranje finala. Fantastična predstava Borne i Marina. Ali, meni sve ovo nekako izgleda prejednostavno, prelagano. Imam osjećaj da će se stvari zakomplicirati. Ne možemo mi bez drame. Takav osjećaj imam.

Najbitnije je da naši tenisači tako ne razmišljaju, nego da subotnje parove odrade najbolje što mogu. Ovaj rezultat može biti i mala zamka jer možemo pomisliti da je gotovo. Samo da to ne pomislimo.

Oni imaju jedne od najboljih svjetskih parova Nicolasa Mahuta i Pierre-Huguesa Herberta. Neće biti jednostavno, boljim se da će se nešto zakomplicirati. To, nekako, uvijek tako bude”, kazao nam je Patrik Ćavar i analizirao nastup Borne Ćorića protiv Jeremyja Chardyja (6-2, 7-5, 6-4), nakon kojeg smo poveli s 1-0…

‘Borba je kompletirao igru, zato je smireniji’

“Njegova sjajna igra i mirnoća lako se da objasniti. Naravno da je bio miran sad kad je kompletirao igru. Prije je imao dosta problema s forhendom. Znam da sam ja prenosio jedan njegov meč, izbrojo sam mu 22 neforsirae pogreške forhendom, to su bile lagane lopte.

Od kad je došao u ruke Ricarda Piattija i Ivana Ljubičića koji su majstori, to su mu ispravili i nadogradili, poboljšali mu igru. Kad je igrao Šangaj, mislim da se radilo o tom turniru, rekao sam ‘mali sad ima igru za prave stvari’. On sad nema slabosti. Svi su mu udarci dobri, kompletiranu igru ima, on je toga svjestan, to mu daje samopouzdanje i zato je tako miran u mečevima”, objasnio nam je legendarni Pako i osvrnuo se i na Marinov nastup protiv Jo-Wilfrieda Tsonge u drugom meču (6-3, 7-5, 6-4).

‘Moja je želja da ih ovaj rezultat ne zavara’

“Marin je u posljednje vrijeme malo oscilirao u formi, ali u ovom meču je bio baš konstantan. Moram isto tako naglasiti da se kod Tsonge vidi da je ozljeda ostavila traga, nije bio onaj pravi. Dosta je pao u renkingu, tako da je Marin imao dosta olakšan posao. Da je Tsonga bio zdrav, u ritmu i u onom svom tenisu, bilo bi to teže. No, to ne umanjuje Marinovu predstavui pobjedu. I njemu petica. Idemo dalje”.

Iako je nakon prvog dana veliki srebrni trofej nadohvat ruke, u hrvatskom taboru još nisu počeli slaviti. Svima je još uvijek u svježem sjećanju zadarsko iskustvo, kad je jednako tako uvjerljivih 2-0 nakon prvog dana, zamalo upropašteno u sljedeća tri meča…

“Moja je želja da ih ovaj rezultat ne zavara. Da Francuzi dobiju jedan meč, ovaj u parovima, u drugom će biti napaljeni i onda treći dan imaš neizvjesnost i dramu. Držimo palćeve našim dečkima”, zaključio je Patriik Ćavar.