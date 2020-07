BRUTALNE UVREDE NA RAČUN ĐOKOVIĆA: Voditelj u prijenosu uživo vrlo ružno oslovio Novaka i izazvao žestoke reakcije

Mnogima nije baš najbolje “sjeo” naprasno prekinuti turnir Adria Tour, koji se održavao u Srbiji i Hrvatskoj, odnosno Beogradu i Zadru, ponajprije zbog toga što je bio, kako se pokazalo, poligon za rasprostranjivanje koronavirusa.

Virus su na turniru pokupili sam Novak Đoković, pa onda i Grigor Dimitrov, Viktor Troicki, Borna Ćorić te Goran Ivanišević. Finale na Višnjiku nije odigrano, a od tada je Đoković na žestokom udaru javnosti, kolega tenisača, a sada i televizijskih voditelja.

Novozelandski voditelj, John Cambpell, baš je gadno uvrijedio Đokovića i to u prijenosu uživo nazvavši ga muškim spolnim organom. Campbell je bio veoma nervozan zbog stanja u svjetskom tenisu i toga što se na Đokovićevu turniru proširio virus, pa je u potpunosti pretjerao.

Dakako izazvao je i žestoke reakcije.

“Možete li odgovoriti zašto ste bili toliko bezobrazni kada ste onako nazvali Novaka Đokovića. Veoma neprofesionalno”, bio je to jedan od komentara na izjavu.

@JohnJCampbell can you please answer for being so rude on yesterday's breakfast show when you called Novak Djokovic a dick on live national television.

This is incredibly unprofessional of you. Djokovic is an inspiration, a humanitarin and an idol to many millions globally.

— Stefan (@Stefan55370832) July 4, 2020