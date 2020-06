BORNA ĆORIĆ OGLASIO SE NAKON ŠTO JE OBJAVLJENO DA IMA KORONAVIRUS: ‘Istina je i jako mi je žao ako sam nekoga zarazio’

View this post on Instagram

Pozdrav svima, zelim vas informirati da sam pozitivan na Covid-19. Molim svih koji su bili u kontaktu sa mnom zadnjih nekoliko dana da se testiraju. Jako mi je zao ako sam prouzrocio bilo kome problem. Dobro se osjecam i nemam simptome. Cuvajte se. Saljem svima puno ljubavi!