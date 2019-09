BORNA ĆORIĆ UŠAO U ČETVRTFINALE PEKINGA: Mađar Fucsovics bio u zaostatku pa predao meč

Hrvatski tenisač Borna Ćorić u četvrtfinalu će ATP turnira u Sankt Peterburgu igrati protiv Norvežanina Caspera Ruuda

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Sankt Peterburgu nakon što mu je Mađar Marton Fucsovics predao dvoboj 2. kola kod rezultata 6-7 (5), 7-5, 3-0 za našeg igrača.

Ćorić je protiv Fucsovicsa bio u izgubljenoj poziciji, nakon što je Mađar dobio prvi set u tie-breaku, u drugom je vodio sa 4-3 i imao servis. No, Ćorić je odmah vratio izgubljeni servis, a nakon što je osvojio sedam od posljednjih osam gemova u meču Fucsovics je predao.

Sve do rezultata 3-3 u drugom setu niti jedan igrač nije uspio oduzeti servis suparniku, a onda je Ćorić pokleknuo napravivši dvostruku servis pogrešku na break-loptu. Ipak, naš najbolje rangirani igrač uspio je ekspresno vratiti zaostatak, da bi se ključnim pokazao 11. gem drugog seta. Tada je Ćorić uspio spasiti dvije break-lopte i ipak povesti sa 6-5 te prebaciti pritisak na Fucsovicsa koji je morao zadržati svoj početni udarac kako bi osigurao još jedan tie-break. Mađar je odlično krenuo i stigao do 40-0, no potom je Ćorić osvojio pet poena zaredom i poravnao rezultat u setovima na 1-1.

U tri gema odigrana u trećem setu Ćorić je pogodio osam od devet prvih servisa i lagano dva puta zadržao svoj početni udarac dok je Fucsovics pogodio tek jedan od šest svojih prvih servisa, napravio dvije dvostruke pogreške, drugu baš na “break-loptu” Ćorića te prilikom izmjene strana odlučio predati susret.

