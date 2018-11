BORNA ĆORIĆ O FRANCUSKOM IZNENAĐUJUĆEM POTEZU: Hrvatski adut prokomentirao Noahovo ‘tajno oružje’; ‘Što je tu je…’

Hrvatska drugi put ili Francuska 11. put s velikim srebrnim peharom u rukama?

“Vidjet ćemo kakav će biti osjećaj ako osvojimo, a nadam se da hoćemo”, rekao je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić na konferenciji za medije nakon ždrijeba za finalni okršaj Davis Cupa, na kojem je određeno da će prvi meč u petak odigrati Jeremy Chardy i Borna Ćorić, a nakon njih će na teren Čilić i Jo-Wilfried Tsonga.

Hrvatska drugi put ili Francuska 11. put s velikim srebrnim peharom u rukama, kao pobjednici natjecanja osmišljenog još daleke 1900. godine, u formatu po kojem će po posljednji put igratu baš u Lilleu, gdje su francuski tenisači prošle godine pobijedili Belgiju za svoj deseti trijumf.

Yannick Noah iznenadio

U nominaciji Željka Karajana nije bilo nikakvih iznenađenja, a njegov kolega Yannick Noah donekle je iznenadio izostavljajući iz sastava najbolje rangiranog Lucasa Pouillea, a postavljajući 31-godišnjeg Jeremyja Chardyja koji će po prvi put zaigrati u finalu Davis Cupa.

“Malo me iznenadilo što je Jeremy u sastavu, očekivao sam Lucasa i Joa, ali mogu to promijeniti i za nedjelju”, rekao je Marin Čilić, dok za Krajana ova nominacija nije neočekivana.

“Nisam iznenađen. Kad smo znali da ne igraju Simon i Monfils, kad je Gasquet odustao, to je postala opcija. Prateći Yannicka i njegove poteze, znao sam da voli izvući džokera iz rukava. Možda nije bilo realistično da će biti izabran, no Chardy bi mogao biti njegov džoker.

Borna je nedavno igrao protiv Pouillea u Beču i dobio ga u tri seta, ali drugi i treći prilično lagano i sigurno je i to jedan od razloga zašto ga nije stavio protiv Borne. Chardy čak ima 2-1 protiv Borne u međusobnim susretima. No, ovo je finale i kad meč počne sve statistike padaju u vodu.”

‘Bilo nam je svejedno tko će prvi na teren’

Pobjeda u prvom meču onoj reprezentaciji koja je ostvari donosi ne samo rezultatsku već i psihološku prednost. U našem taboru nisu imali preferencija oko toga tko će prvi na teren.

“Ponekad je to važno ako se igra ranije ujutro, a netko ne voli igrati jutarnje mečeve. No, igra se u dva poslijepodne i bilo nam je svejedno”, rekao je Željko Krajan.

Borna Ćorić će, baš kao i njegov suparnik, imati debi u finalu Davis Cupa.

“Nisam imao ništa protiv da otvaram. U Zadru je bilo tako pa se nadam da ću opet odigrati dobar meč. Očekivao sam možda Pouillea, ali čuo sam da je Chardy rekao da mu je ovo najdraža podloga, jer je u dvorani i dosta brzo. Što je tu je. Imam dovoljno vremena da se pripremim”, rekao je Ćorić i odbacio ulogu favorita u tom dvoboju.

“Mislim da je meč otvoren. Igrao sam protiv Jeremyja triput, dvaput izgubio, posljednji put na zemlji. Ne osjećam pritisak. Posljednja tri mjeseca sam igrao najbolji tenis u životu i moj je cilj to pokazati na terenu.”

‘Nestabilna temperatura u dvorani’

Našim igračima za sada najveći problem predstavlja nestabilna temperatura u dvorani, koja varira od hladnog do prilično toplog, ovisno o tome kako ste pozicionirani u odnosu na grijalice postavljenje pod krovom dvorane.

“Grijanje je drugačije nego što smo navikli. Kad se napuni, možda će biti stabilnije. No, to su uvjeti i pokušat ćemo se adaptirati što bolje”, rekao je Marin Čilić i otkrio da je Roger Federer imao sličnih problema kad je 2014. godine predvodio Švicarsku do finalnog trijumfa nad Francuzima u istim uvjetima i na istoj podlozi.

“Meni bi odgovaralo da je toplije. Uvjeti nisu bili idealni, s obzirom da je finale. Imali smo samo dva dana za pripremu pa Francuzi imaju malu prednost, ali bit ćemo spremni”, dodao je Čilić koji će u petak pokušati po šesti put pobijediti Jo-Wilfrieda Tsongu.

“Imali smo dosta teških mečeva kroz godine, znamo njegov kalibar i znamo kako je kvalitetan igrač. Ide mu na ruku što je finale kod kuće i prilika mu je da završi sezonu na lijep način. S druge strane, poznajem ga dobro i imao sam dosta pobjeda protiv njega, znam što mogu očekivati i nadam se da ću moći izvesti sve taktičke zamisli na terenu na najbolji način.”

Na putu prema pobjedi važan će biti i bod u paru. Mate Pavić i Ivan Dodig će pokušati protiv Mahuta i Herberta napraviti ono što su propustili u Zadru protiv Amerikanaca – doći do prve zajedničke pobjede u Davis Cupu. To bi Splićaninu bila i prva pobjeda u paru za reprezentaciju.

‘Činjenica da nisam dobio, ali nisam ih puno ni igrao’

“Činjenica da nisam dobio, ali nisam ih puno ni igrao. Imali smo priliku u Zadru. Još nedostaje osjećaj pobjede, ali nisam opterećen time.”

Ivan Dodig je u drugačijoj situaciji. On je prije dvije godine u finalu s Argentincima donio bod u paru, ali konačan rezultat nije bio pozitivan. Zato je njegova poruka jasna:

“Trebamo pobijediti.”

A kako će to naši tenisači učiniti, Ivanu je svejedno.

“Najbitnije je da smo svi zdravi, to je preduvjet za sve. Znamo da imamo teškog protivnika, ali svjesni smo da možemo, da je pred nama veliki izazov. Vidjet ćemo hoćemo li biti uspješni, možda već u subotu, a sigurno u nedjelju.”

‘Oni igraju kod kuće. Najčešće u Francuskoj ostvaruju najbolje rezultate’

Mnogi statistički podaci, od renkinga do međusobnih dvoboja i rezultata francuskih tenisača protiv igrača koji su tako visoko rangirani kao što su Čilić i Ćorić, daju za pravo svima koji našu reprezentaciju smatraju favoritom u ovom finalu, a tu ulogu im s veseljem prepuštaju i domaćini.

“Oni igraju kod kuće. Najčešće u Francuskoj ostvaruju najbolje rezultate, što pokazuju kroz Davis Cup i pojedinačne nastupe. Uživaju igrati u Francuskoj. S te strane će imati vjetar u leđa. Mi znamo svoje kvalitete, znamo jačinu u ekipi. Svaki meč je dosta otvoren i bit će težak. Svaki bod će biti ključan za dolazak do pobjede”, rekao je Marin Čilić koji će po drugi put krenuti u lov na veliki srebrni pehar.

“Sjajno je bilo biti s ovom ekipom. Stvarno sam uživao”, započeo je Marin kao da najavljuje oproštaj od reprezentacije, što je primijetio i Mate Pavić.

“Ne opraštam se”, nastavio je Čilić uz osmijeh.

“Bio je veliki gušt. Vidjet ćemo kakav će biti osjećaj kad osvojimo, a nadam se da hoćemo.”