BORNA ĆORIĆ NAKON MARATONSKOG MEČA OSTAO BEZ OSMINE FINALA: Struff slavio u pet setova

Ovo je bio peti međusobni ogled hrvatskog tenisača i Struffa i treća pobjeda Nijemca, koji u osmini finala ide na prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića

Hrvatski tenisač Borna Ćorić nakon iscrpljujućeg meča protiv Nijemca Jan-Lennarda Struffa nije uspio izboriti osminu finala Roland Garrosa. Struff je nakon četiri sata i 25 minuta slavio s 3.2 u setovima.

U prvom je setu Ćorić bio jako siguran na svom servisu. Ni u jednom trenutku nije dao Struffu ni priliku za break, dok se Nijemac morao u petom gemu jako namučiti da se othrva Ćorićevim break loptama, što je na kraju i uspio. No, u devetom nije imao energije i hrvatski tenisač je nakon vleike borbe uzeo ključni gem, a na kraju i set.

U drugom se Struff probudio i doslovno pomeo našeg tenisača, prepustio mu je samo jedan gem, uzeo sva servisa i bilo je to dovoljno za laganih 6-1 na kraju drugog i ukupnih 1:1 u setovima.

Nakon osvojenog Ćorićevog trećeg seta koji je izgledao gotovo identično kao i prvi, u četvrtom smo dočekali i prvi tie-break. Ćorić nije gubio servis, baš kao ni Struff, ali počeo ih je masovno gubiti kad su stigli “produžeci”. Struff ga je opet pomeo kad je Borna trebao odvesti meč na svoju stranu.

Dramatična završnica

U odlučujućem setu Borna je u petom gemu došao do tri vezane break-lopte i iskoristio treću za vodstvo od 3-2, no u sljedećem gemu Nijemac odmah vraća izgubljeno za 3-3. U devetoj igri Ćorić ima dvije break-lopte, no Struff oba puta pogađa prvi servis, ali kod 6-6 Zagrepčanin dolazi do tri vezane break-lopte, od kojh opet iskorištava treću, te prvi puta dolazi u priliku da servira za meč. Ćorića opet “izdaje” prvi servis, nije ubacio nijedan u tom gemu i Struff se ponovno spašava i izjednačava na 7-7.

Drama se nastavila, a time i propuštene prilike za Bornu koji upropaštava još jednu loptu za obrat u 15. igri, a kod vodstva 10-9 Nijemac dolazi do prve meč-lopte, koju odmah koristi stigavši Borninu kratku loptu.

Hrvatska više nema predstavnika u muškom dijelu Roland Garrosa.