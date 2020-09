BIZARNA PROVOKACIJA ZLOČESTOG DEČKA TENISA: Đoković izbačen s US Opena, Kyrgios objavio anketu – ‘Što mislite koliko bi ja dobio?’

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju.

Nakon cijelog incidenta oglasio se i zločesti dečko tenisa, Australac Nick Kyrgios i to, naravno, s provokativnim komentarom.

“Zamijenite mene i Jokera u ovom incidentu. Slučajno pogađanje skupljača lopte u grlo. Koliko godina bih dobio zabranu? 5, 10 ili 20 godina”, upitao je Kyrgios svoje obožavatelje i pritom postavio anketu u kojoj se može glasati.

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 6, 2020