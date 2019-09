BARTY IPAK PREVELIK ZALOGAJ ZA MARTIĆ: Petra je imala svoje šanse, ali nije mogla protiv prve tenisačice svijeta

Ovo je bio njihov drugi međusobni susret i druga pobjeda australske tenisačice

Najbolja hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA-22.) poražena je u četvrtak u četvrtfinalu teniskog WTA turnira u Wuhanu gdje je bolja od nje sa 7-6(6), 3-6, 6-3 bila prva tenisačica svijeta Australka Ashleigh Barty poslije dva sata i 23 minuta igre.

U prvom setu Barty je došla do prednosti od 4-1, ali onda Martić uzima servis Australki za 4-3 i izjednačuje pa set odlazi u tie-break. I u tie-breaku Barty dolazi do vodstva od 4-1, ali onda Martić uspijeva izjednačiti na 4-4, no onda radi nekoliko pogrešaka i Australka uzima prvi set nakon sat vremena igre.

U drugom setu sasvim drugačija slika, Martić uzima na početku servis australskoj tenisačici, koja u ovom setu radi 13 neprisiljenih pogrešaka, i to joj je dosta da ga privede kraju nakon 32 minute igre.

Treći set Martić započinje oduzimanjem servisa suparnici, no Barty ga odmah vraća. Australka uzima Martić još jednom servis za 5-3 te nakon 49 minuta i propuštene dvije meč lopte osvaja set i meč.

U dosta izjednačenom meču Martić je servirala deset aseva, a Australka sedam. Obje su tenisačice napravile po četiri dvostruke greške i obje su četiri puta gubile svoje servis. Barty je osvojila više poena na prvom servisu – 73 posto – a Martić 61 posto, no Martić je imala 55 posto poena na prvom servisu, a Barty 50 posto.

