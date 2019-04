ATP I WTA LJESTVICA: Veliki skok za hrvatsku tenisačicu

Objavljen je novi poredak najboljih tenisača i tenisačica današnjice

Najnovija ATP ljestvica koja je objavljena u ponedjeljak nije zabilježila veće promjene pa je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ostao na 11. mjestu, a prošlotjednu 13. poziciju sačuvao je i Borna Ćorić.

I Ivo Karlović je također ostao na prošlotjednom 77. mjestu, no Viktor Galović je pao četiri mjesta, sa 201. na 205. poziciju, a Nino Serdarušić se popeo jedno mjesto i sada je 254. tenisač svijeta.

Među prvih deset tenisača nema promjena. Prvo mjesto uvjerljivo drži srpski tenisač Novak Đoković, drugi je Španjolac Rafael Nadal, a treći je Nijemac Alexander Zverev.

Vekić 25., Martić skočila na 40. mjesto

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić ostala je na 25. mjestu najnovije WTA ljestvice koja je objavljena u ponedjeljak, dok je Petra Martić nakon dobrog nastupa na turniru u Charlestonu napredovala čak 13. mjesta.

Martić je na turniru u Charlestonu stigla do polufinala što joj je donijelo napredak do 40. mjesta na ljestvici. Tereza Mrdeža je pala četiri mjesta na, 195. poziciju, Tena Lukas je napredovala četiri mjesta, do 266. pozicije, a Jana Fett je pala čak 33 mjesta i sada je 301. tenisačica svijeta.

Na vrhu nema promjena. Prva je Japanka Naomi Osaka, druga je Rumunjka Simona Halep, a treća je Čehinja Petra Kvitova.

ATP ljestvica:

1. (1.) Novak Đoković (Srb) 11.070

2. (2.) Rafael Nadal (Špa) 8.725

3. (3.) Alexander Zverev (Njem) 6.040

4. (4.) Roger Federer (Švi) 5.590

5. (5.) Dominic Thiem (Aut) 4.765

6. (6.) Kei Nishikori (Jap) 4.200

7. (7.) Kevin Anderson (JAR) 4.115

8. (8.) Stefanos Tsitsipas (Grč) 3.240

9. (9.) Juan Martin del Potro (Arg) 3.225

10. (10.) John Isner (SAD) 3.085

11. (11.) MARIN ČILIĆ (HRV) 3.015

13. (13.) BORNA ĆORIĆ (HRV) 2.345

77. (77.) IVO KARLOVIĆ (HRV) 709

205. (201.) VIKTOR GALOVIĆ (HRV) 251

254. (255.) NINO SERDARUŠIĆ (HRV) 180

WTA ljestvica:

1. (1.) Naomi Osaka (Jap) 5.967

2. (2.) Simona Halep (Rum) 5.782

3. (3.) Petra Kvitova (Češ) 5.645

4. (4.) Karolina Pliškova (Češ) 5.580

5. (5.) Angelique Kerber (Njem) 5.220

6. (7.) Elina Svitolina (Ukr) 5.020

7. (6.) Kiki Bertens (Niz)4.640

8. (8.) Sloane Stephens (SAD) 4.386

9. (9.) Ashleigh Barty (Aus) 4.275

10. (10.) Aryna Sabalenka (Bje) 3.595

…

25. (25.) DONNA VEKIĆ (HRV) 1.875

40. (53.) PETRA MARTIĆ (HRV) 1.245

195. (191.) TEREZA MRDEŽA (HRV) 308

266. (271.) TENA LUKAS (HRV) 188

301. (268.) JANA FETT (HRV) 158