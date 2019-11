ASHLEIGH BARTY ODNIJELA NASLOV PRVAKINJE: U dva seta bila je bolja od brantieljice naslova Svitoline

Barty je prvi put uspjela pobijediti Svitolinu u njihovom šestom međusobnom dvoboju, a za to je zaradila najveću pojedinačnu novčanu nagradu od 4.420.000 američkih dolara

Australka Ashleigh Barty svom je statusu najbolje igračice svijeta u 2019. godini u nedjelju dodala i trofej pobjednice WTA Finala, završnog turnira osam najboljih tenisačica svijeta, nakon što je u nedjeljnom finalu odigranom u kineskom Shenzhenu svladala braniteljicu naslova Ukrajinku Elinu Svitolinu sa 6-4, 6-3 za 86 minuta igre.

Barty je prvi put uspjela pobijediti Svitolinu u njihovom šestom međusobnom dvoboju, a za to je zaradila najveću pojedinačnu novčanu nagradu od 4.420.000 američkih dolara.

Za pobjedu je jednom oduzela servis Svitolinoj u prvom setu te još triput u drugom setu, u kojem je nadoknadila rani break zaostatka (1-2).

Druga Australka u povijesti koja je osvojila naslov prvakinje

Elina Svitolina je u drugo uzastopno finale završnog WTA turnira došla s nizom od 10 pobjeda na ovom natjecanju, koji je započela još u zadnjem meču u skupini 2017. godine, te joj je jedna pobjeda nedostajala za izjednačenje s dometom Serene Williams, koja je to ostvarila u razdobolju od 2012. do 2014. na putu do tri uzastopne krune.

Barty je u Shenzhenu zaradila i 1375 bodova čime se učvrstila na čelnoj poziciji WTA ljestvice. Elina Svitolina iz Shenzhena odlazi bogatija za 2,4 milijuna američkih dolara i sa 1080 osvojenih bodova, jer je do finala stigla s maksimalne tri pobjede u skupini, za razliku od Barty koja je imala učinak 2-1. Ukrajinka će sezonu završiti na šestom mjestu WTA ljestvice.

Barty je postala tek druga australska tenisačica koja je osvojila naslov pobjednice na završnom WTA turniru koji se igra od 1972. godine. Prije nje to je pošlo za rukom samo Evonne Goolagong Cawley, osvajačici pobjedničkog trofeja 1974. i 1976. godine.