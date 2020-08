ANDY MURRAY VOLJAN PREUZETI RIZIK PUTOVANJA SAMO KAKO BI IGRAO NA US OPENU: No, uz jedan uvjet

Murray voljan preuzeti rizik putovanja kako bi sudjelovao na ovogodišnjem US Openu

Najbolji britanski tenisač Andy Murray voljan je preuzeti rizik putovanja kako bi sudjelovao na ovogodišnjem US Openu, ali on i njegovi kolege s ATP Toura žele imati čistu situaciju po pitanju izolacije pri povratku u Europu iz New Yorka.

Tenisači bi se trebali ponovno boriti za ATP bodove od 20. kolovoza

Tenisači bi se trebali ponovno boriti za ATP bodove od 20. kolovoza, kad je predviđen početak Western & Southern Opena, turnira iz Masters 1000 serije koji je iz Cincinnatija prebačen u New York i poslužit će kao uvertira za US Open koji će se na terenima USTA Nacionalnog centra Billie Jean King odigravati od 31. kolovoza do 13. rujna.

U tjednu iza US Opena tenisači bi trebali igrati u Madridu (13. – 20. rujna), ako turnir u međuvremenu ne bude otkazan, što od organizatora traže lokalne vlasti zbog novog porasta broja zaraženih koronavirusom, a potom bi se karavana trebala preseliti u Rim (20. – 27. rujna), tjedan dana uoči okupljanja u Roland Garrosu.

‘Prema mojim saznanjima to će biti riješeno prije nego što se zaputimo u Ameriku’

Murrayja brinu odredbe koje su na snazi u pojedinim europskim zemljama, gdje se u slučaju dolaska iz SAD-a mora ići u dvotjednu izolaciju.

“Prema mojim saznanjima to će biti riješeno prije nego što se zaputimo u Ameriku. No, situacija se može promijeniti u sljedećih 10 do 12 dana”, izjavio je Murray za britanske medije.

“Nadam se da ćemo prije odlaska znati da po povratku iz Amerike nećemo morati u dvotjednu izolaciju. U tom slučaju, oni koji će postići dobar rezultat na US Openu, u Pariz mogu doći dan prije Roland Garrosa, a to ne može funkcionirati.”

‘Nisam imao priliku igrati mnogo Grand Slam turnira’

Murray je željan nastupa na velikim turnirima koje je u posljednje dvije sezone često morao propuštati zbog problema s kukom.

“Nisam imao priliku igrati mnogo Grand Slam turnira. Ne znam koliko mi ih je još ostalo”, rekao je 33-godišnji Škot koji je posljednji službeni meč odigrao u studenome prošle godine, nakon čega je sudjelovao na nekoliko ekshibicijskih turnira.

“Osjećam se relativno dobro. Naravno da rizik postoji, ali želim ponovno pokušati igrati i uživati na najvećim događajima”, zaključio je Murray.