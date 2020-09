AMERIČKI NOVINAR OTKRIO ŠTO JE ĐOKOVIĆ NAPRAVIO ODMAH NAKON DISKVALIFIKACIJE: ‘Ovo je neobranjiv čin’

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

[VIDEO] POTEZ O KOJEM ĆE SE PRIČATI JOŠ DANIMA: Pogledajte kako je Đoković jednim zamahom zaradio diskvalifikaciju

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju. Kako je to izgledalo, možete pogledati OVDJE.

Američki novinar Jon Wertheim javio je da je Novak otišao iz dvorane bez da je davao ikakve izjave novinarima. Njegovo je ponašanje nazvao “neobranjivim činom”, no napisao je da pomalo i suosjeća s njim. “Ovo je potencijalno povijesna neforsirana pogreška”, napisao je Wertheim.

Djokovic leaves @usopen without doing press….think it's entirely consistent to believe he should have been defaulted immediately, believe it was an indefensible act…and also believe in some empathy for the guy. This was a potentially historic unforced error.

